"Відверто кажучи...": глава МЗС Естонії прокоментував можливість перемовин з росіянами і замороження війни

Невдовзі запрацює так звана "німецька машина підтримки" України

Голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що на даний момент перемовини між Україною та росією неможливі. Тільки Київ вирішуватиме, як і коли починати мирний процес та дипломатичне врегулювання, і чи починати його взагалі.

Європейські країни в свою чергу повинні зосередитися на підтримці України для боротьби та перемоги у війні. Таку думку висловив голова естонської дипломатії в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Лише Україна вирішуватиме, чи починати переговори з Росією та коли саме це робити. Ми ж маємо зосередитися на підтримці України для боротьби та перемоги у війні. Я не бачив жодної причини для перемовин з росіянами, на мою думку, це неможливо.", — зазначив він.

На питання журналіста з приводу того, чи бачить Маргус Цахкна спроби партнерів схилити Україну до замороження конфлікту, дипломат відповів: "Відверто кажучи, зараз я не бачу таких спроб. На мою думку, питання полягає в тому, скільки допомоги ми можемо надати Україні прямо зараз".

Голова МЗС Естоніі зазначив, що у порівнянні з початком вторгнення відбулось збільшення різноманітної підтримки України. На його думку невдовзі запрацює так звана "німецька машина підтримки". Об’єми поставок з цієї країни, за словами Маргуса Цахкно, сильно виросли, як і від низки інших країн. Він підтвердив, що зараз є певна політична дискусія в США через вибори в цій країні. Але, на думку дипломата, в Америці також приймуть пакет допомоги Україні і продовжать підтримку.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Чи є на Заході втома від війни? Інтерв’ю з головою МЗС Естонії".

Раніше "Телеграф" повідомив, що НАТО віщують важку зиму для України через російські атаки. Там закликають бути готовими до цього, а членів альянсу продовжувати допомогу.