"Відверто кажучи...": глава МЗС Естонії прокоментував можливість перемовин з росіянами і замороження війни
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Невдовзі запрацює так звана "німецька машина підтримки" України
Голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що на даний момент перемовини між Україною та росією неможливі. Тільки Київ вирішуватиме, як і коли починати мирний процес та дипломатичне врегулювання, і чи починати його взагалі.
Європейські країни в свою чергу повинні зосередитися на підтримці України для боротьби та перемоги у війні. Таку думку висловив голова естонської дипломатії в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".
"Лише Україна вирішуватиме, чи починати переговори з Росією та коли саме це робити. Ми ж маємо зосередитися на підтримці України для боротьби та перемоги у війні. Я не бачив жодної причини для перемовин з росіянами, на мою думку, це неможливо.", — зазначив він.
На питання журналіста з приводу того, чи бачить Маргус Цахкна спроби партнерів схилити Україну до замороження конфлікту, дипломат відповів: "Відверто кажучи, зараз я не бачу таких спроб. На мою думку, питання полягає в тому, скільки допомоги ми можемо надати Україні прямо зараз".
Голова МЗС Естоніі зазначив, що у порівнянні з початком вторгнення відбулось збільшення різноманітної підтримки України. На його думку невдовзі запрацює так звана "німецька машина підтримки". Об’єми поставок з цієї країни, за словами Маргуса Цахкно, сильно виросли, як і від низки інших країн. Він підтвердив, що зараз є певна політична дискусія в США через вибори в цій країні. Але, на думку дипломата, в Америці також приймуть пакет допомоги Україні і продовжать підтримку.
Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Чи є на Заході втома від війни? Інтерв’ю з головою МЗС Естонії".
Раніше "Телеграф" повідомив, що НАТО віщують важку зиму для України через російські атаки. Там закликають бути готовими до цього, а членів альянсу продовжувати допомогу.