"Откровенно говоря...": глава МИД Эстонии прокомментировал возможность переговоров с россиянами и заморозки войны

Вскоре заработает так называемая "немецкая машина поддержки" Украины

Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что на данный момент переговоры между Украиной и россией невозможны. Только Киев будет решать, как и когда начинать мирный процесс и дипломатическое урегулирование, и начинать ли его вообще.

Европейские страны должны сосредоточиться на поддержке Украины для борьбы и победы в войне. Такое мнение высказал глава эстонской дипломатии в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Только Украина будет решать, начинать ли переговоры с россией и когда именно это делать. Мы же должны сосредоточиться на поддержке Украины для борьбы и победы в войне. Я не видел никакой причины для переговоров с россиянами, по моему мнению, это невозможно.", — отметил он.

На вопрос журналиста по поводу того, видит ли Маргус Цахкна попытки партнеров склонить Украину к заморозке конфликта, дипломат ответил: "Честно говоря, сейчас я не вижу таких попыток. По моему мнению, вопрос заключается в том, сколько помощи мы можем предоставить Украине прямо сейчас".

Глава МИД Эстонии отметил, что по сравнению с началом вторжения произошло увеличение разнообразной поддержки Украины. По его мнению, вскоре заработает так называемая "немецкая машина поддержки". Объемы поставок из этой страны, по словам Маргуса Цахкно, сильно выросли, как и из ряда других стран. Он подтвердил, что сейчас есть определенная политическая дискуссия в США из-за выборов в этой стране. Но, по мнению дипломата, в Америке также примут пакет помощи Украине и продолжат поддержку.

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Есть ли на Западе усталость от войны? Интервью с главой МИД Эстонии" .

Ранее "Телеграф" сообщил, что НАТО предвещает тяжелую зиму для Украины из-за российских атак. Там призывают быть готовыми к этому, а члены альянса продолжать помощь.