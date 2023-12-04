Почему Украине нельзя надеяться на гарантии безопасности НАТО: ветеран назвал три причины

Мирные переговоры и замораживание войны нам не выгодны

Вариант окончания войны с россией путем заморозки конфликта и вступления Украины в НАТО опасен для нашей страны. При попытке воплотить его в жизнь стоит учитывать как минимум три проблемы.

Об этом известный военный аналитик, ветеран АТО, ученый Евгений Дикий рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, надеяться на гарантии безопасности от НАТО украинцам не стоит.

Что известно о завершении войны на территории Украины

"Во-первых, никто не обещал принимать нас в альянс без части территорий и в состоянии замороженного конфликта. Во-вторых, даже если такие предложения возникнут, при принятии решения (которое должно быть единодушным) вето со стороны одной страны — Венгрии или Словакии — будет достаточно для срыва соглашения", — отмечает Дикий.

К тому же, по словам эксперта, заморозка конфликта — это не победа Украины и не капитуляция россии, поэтому никаких репараций от рф мы не получим. В то же время, по всей вероятности, потеряем львиную долю экономической помощи от Запада.

"Как европейские и американские лидеры объяснят своим налогоплательщикам, почему их деньги продолжают тратить на помощь Украине, в которой больше нет войны? Это просто убьет нашу экономику в послевоенный период", — подчеркнул Дикий.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": "Замораживание войны и вступление Украины в НАТО: реальность или мыльный пузырь".

Ранее "Телеграф" писал, что американский историк Тимоти Снайдер озвучил сценарий, при котором Украина немедленно вступит в ЕС и НАТО.