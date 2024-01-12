Великобритания стала первой: Зеленский и Сунак подписали историческое соглашение по безопасности

Великобритания стала первой страной, заключившей соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в пятницу, 12января, находится с визитом в Киеве, подписали исторический договор по безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Соответствующий документ имеет название "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Церемония его подписания состоялась в Мариинском дворце в Киеве. Лидеры отметили, что это соглашение формализует уже существующие договоры безопасности, а также гарантирует, что поддержка Великобритании является долгосрочной.

Зеленский назвал это "беспрецедентным соглашением о безопасности". Он подчеркнул, что срок действия документа составляет десять лет с возможностью продления.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась", – заявил Зеленский.

В свою очередь Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. В него войдут тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных.

"Он будет включать в себя дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов. Также будут проведены учения для еще тысяч украинских военных", — заявил британский премьер.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент соглашения, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

"В случае, если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине: современное вооружение на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России", – заявил он.

В свою очередь Зеленский отметил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – подчеркнул он.

Напомним, в июле 2023 года страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины. Сама декларация была рамочным общим документом. После этого должно было последовать заключение системы двусторонних договоров о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.