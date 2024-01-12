До Києва прибув Ріші Сунак: що у планах у прем’єра Великої Британії

Він підпише нову угоду про двосторонні "гарантії безпеки" України

У п’ятницю, 12 січня, до Києва прибув прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. У нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як раніше повідомлялося на сайті уряду Британії, у Києві Сунак оголосить про надання Україні нового пакету допомоги. До нього увійдуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.

"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може ослабнути й не ослабне. Всім українцям: Британія з вами – стільки, скільки потрібно", — написав Сунак у соцмережі Х (колишній twitter), опублікувавши фото в Україні.

Також Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів (понад 255 млн доларів) на безпілотники для України: розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Наголошується, що це буде найбільше постачання безпілотників до України з будь-якої країни.

"Це буде найбільша партія розвідувальних, ударних і морських дронів, яка будь-коли передавалася Україні іноземною державою", — сказав Сунак.

Крім того, у Києві Ріші Сунак підпише нову угоду про двосторонні "гарантії безпеки" України. Також у нього заплановано зустріч із рятувальниками, які ліквідують наслідки російських авіаударів. Прем’єр Британії оголосить про виділення 18 млн фунтів стерлінгів (близько 22 млн доларів) на гуманітарну допомогу та допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України. Окрім того, Великобританія надасть гроші та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

Нагадаємо, з початку війни з РФ Україна отримала від Великої Британії потужну політичну підтримку та зброю. А крім цього, країна надала 2,04 млрд доларів допомоги в український бюджет.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у травні 2023 року Великобританія надала Україні дрони-камікадзе з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Це більш ніж удвічі перевищує дальність настанов Himars.