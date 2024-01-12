Російські обстріли не завада: ВМС заявили про важливий для України прорив

Коридор продовжує працювати попри атаки РФ на портову інфраструктуру

Український зерновий коридор у Чорному морі вийшов на ті потужності, які мав до повномасштабного вторгнення Росії. Ним вже пройшло понад 500 суден.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, через коридор вже було перевезено понад 10 мільйонів тонн вантажів.

"Зерновий за ним не дарма закріпилось, тому що більшість вантажів це саме українське збіжжя, якого так не вистачає на так званому Глобальному півдні. Що стосується його роботи — фактично він вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення", — зазначив Плетенчук.

Крім того, речник підкреслив, що так звана зернова угода не є великою альтернативою тому торговельному шляху, який Військово-морські сили організували разом з іншими силами оборони та безпеки України. Також він нагадав, що при дії зернової угоди Росія так само била по портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, Росія вийшла із зернової угоди 17 липня 2023 року. При цьому в Кремлі заявили, що частина домовленостей щодо російських вимог не була виконана. Після цього в Міноборони Росії фактично назвали військовими цілями всі судна, що прямують Чорним морем до портів України.

У серпні українська влада оголосила про створення тимчасових коридорів у Чорному морі. В уряді наголосили, що на цих маршрутах зберігається загроза з боку російських військових.