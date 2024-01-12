Не Резніков? Зеленський розповів, як на Банковій обирають посла у Лондон

Київ с перспективою ретельно підходить до кандидатури дипломата

Україна на сьогоднішній день розглядає декілька кандидатів на посаду українського посла у Великій Британії. Про це у п'ятницю, 12 січня, на спільній пресконференції у Києві з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє журналіст "Телеграфу".

— Що стосується наших відносин із Великою Британією: вони дуже потужні. Дуже важливо, щоб кожен із посадовців, з дипломатів, які опікуються нашими відносинами з Великою Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур, — заявив очільник держави, не уточнюючи конкретних прізвищ, але водночас і не підтверджуючи, чи є серед кандидатів ексміністр оборони України Олексій Резніков.

При цьому президент України пояснив, якщо "щось ти будуєш дуже і дуже довго, то важливо потім усе це не втратити".

— Це (призначення українського посла у Великій Британії. — Авт.) важливе і чутливе питання, — сказав Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, попередній посол України у Британії Вадим Пристайко обіймав цю посаду з липня 2020 року до липня 2023-го. Його звільнили невдовзі після критичних слів щодо коментаря Зеленського; той був зроблений на адресу тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса і дякував союзникам.

Так, у відповідь на слова Воллеса Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, додавши при цьому, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Ці слова український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Згодом серед ймовірних претендентів на посаду посла після відставки з крісла міністра оборони ЗМІ називали саме Резнікова.