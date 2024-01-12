"Ми з вами. Ми не відступимо": Сунак потужно виступив у Раді (відео)

Британський прем’єр запевнив у безперечній підтримці України

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який у п’ятницю, 12 січня, перебуває з візитом у Києві, виступив у Верховній Раді України. Перебуваючи на трибуні, він промовив "Слава Україні".

Він прокоментував підписану з президентом Володимиром Зеленським безпекову угоду. За словами британського прем’єра, вона передбачає, що Україні не доведеться просити чи вмовляти Британію про допомогу.

"Ми підписали нове партнерство — воно побудує нове майбутнє для України. Це "незламний альянс". Ми допоможемо вам перемогти у війні, найкращий варіант — це допомогти розвитку військової промисловості", — підкреслив Сунак.

Крім того, він зазначив, що не Україна потребує членства в НАТО. За словами британського прем’єра, це НАТО потребує нашої держави.

Сунак також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей. При цьому він зазначив, що саме тому Україна має перемогти у війні з РФ.

"Якщо Путін переможе в Україні – він не зупиниться тут. Саме тому ця битва настільки важлива. І ми не можемо і не відступатимемо. І покажемо, що наші вороги помилялися. Це вибір перед нами", — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підписали історичний договір з безпеки. Він діятиме до вступу України до НАТО.