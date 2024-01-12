"Мы с вами. Мы не отступим": Сунак мощно выступил в Раде (видео)

Британский премьер заверил в бесспорной поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в пятницу, 12января, находится с визитом в Киеве, выступил в Верховной Раде Украины. Находясь на трибуне, он произнес "Слава Украине".

Он прокомментировал подписанное с президентом Владимиром Зеленским соглашение по безопасности. По словам британского премьера, оно предполагает, что Украине не придется просить или уговаривать Британию о помощи.

"Мы подписали новое партнерство – оно построит новое будущее для Украины. Это "несокрушимый альянс". Мы поможем вам победить в войне, лучший вариант — это помочь развитию военной промышленности", — подчеркнул Сунак.

Кроме того, он отметил, что не Украина нуждается в НАТО. По словам британского премьера, это в НАТО нуждается в нашем государстве.

Сунак также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен понять, что ни одна армия не может победить свободных людей. При этом он отметил, что именно поэтому Украина должна победить в войне с РФ.

"Если Путин победит в Украине – он не остановится здесь. Именно поэтому это сражение настолько важно. И мы не можем и не будем отступать. И покажем, что наши враги ошибались. Это выбор перед нами", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали исторический договор по безопасности. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО.