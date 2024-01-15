Зеленський вже у Швейцарії: які справи та зустрічі заплановані у президента України

Українського лідера тепло зустрів міністр закордонних справ Швейцарії

У понеділок, 15 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Він має дуже щільний графік, адже заплановані зустрічі з місцевими політиками.

Глава української держави також виступить на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Зеленського вітав особисто міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, про що швейцарський дипломат написав у соцмережі Х.

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"Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте Зеленський", ― написав Кассіс.

Президент України матиме достатньо насичений графік. Він зустрінеться з главою держави, представниками парламенту та виступить перед учасниками форуму в Давосі, який стартував днем раніше. Про це йдеться в офіційному Телеграм-каналі Зеленського.

"Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амхерд", ― написано у повідомленні.

Зеленський також пообіцяв подякувати швейцарським політикам за принципову підтримку суверенітету та цілісності України. Він зазначив, що говоритиме також про депортацію дітей Росією та їх повернення на Батьківщину. Порушить він також питання санкцій та передачі Києву заморожених активів країни-терористки. Крім того, у нього ще призначено зустрічі з представниками НАТО та Євросоюзу.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Зазначимо, що Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі проводиться з 15 до 19 січня 2024 року. У понеділок із промовою виступить президент України Володимир Зеленський. На цьому форумі, серед іншого, обговорюють пункти української "Формули світу".

Раніше "Телеграф" писав, що у Давосі міністр оборони України Рустем Умєров розповів про плани на 2024 рік. Боротьба за волю країни продовжиться. Україна не відмовлятиметься від окупованих територій.