Зеленський летить до Швейцарії: розкрито деталі візиту

Глава держави має щільний графік

Президент України Володимир Зеленський 15 січня здійснить візит до Швейцарії, де візьме участь у низці заходів.

Як інформує пресслужба Офісу президента у своєму telegram-каналі, зокрема, заплановані зустрічі з представниками влади країни, а також участь у Всесвітньому економічному форумі.

"У рамках візиту Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президентом Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у швейцарському Давосі відкрився щорічний Всесвітній економічний форум, на якому була присутня українська делегація на чолі із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Очевидно, Зеленський прибуде туди трохи пізніше.

Також наголошується, що разом із Зеленським у заході візьмуть участь виконавчий директор економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

Нагадаємо, Зеленський виступав у Давосі у січні минулого року, тоді він порушував тему надання Україні зброї, посилення ППО та про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.