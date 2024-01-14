Зеленский летит в Швейцарию: раскрыты детали визита

У главы государства плотный график

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января осуществит визит в Швейцарию, где примет участие в ряде мероприятий.

Как информирует пресс-служба Офиса президента в своем telegram-канале, в частности запланированы встречи с представителями власти страны, а также участие во Всемирном экономическом форуме.

"В рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум, на котором присутствовала украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. По всей видимости, Зеленский прибудет туда чуть позже.

Также отмечается, что вместе с Зеленским в мероприятии примут участие исполнительный директор экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Напомним, Зеленский выступал в Давосе в январе прошлого года, тогда он поднимал тему предоставления Украине оружия, усиления ПВО и о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.