У Запоріжжі вводять нові заходи проти "корони": вони торкнуться пільговиків у транспорті та відвідування ТРЦ

У Запорізькій області виявили 1352 випадки коронавірусу за п’ятницю.

Слідом за Києвом та Львовом про посилення антикоронавірусних заходів оголосили і в Запоріжжі. Там обмежили проїзд пільгового контингенту у транспорті та заборонили неповнолітнім відвідувати ТРЦ.

Про це повідомив у Facebook секретар місцевої міськради Анатолій Куртєв.

Міськтранспорт перевозитиме лише пасажирів у масках на сидячих місцях, а частина пільговиків зможе скористатися правом на безоплатний проїзд лише з 10 до 15 години.

До цієї категорії не увійдуть і зможуть користуватися правом пільгового проїзду запорожці, які підпадають під дію деяких законів України.

Кого у Запоріжжі не торкнуться обмеження безкоштовного проїзду через коронавірус

Для дітей до 18 років ТРЦ відчинять свої двері лише у разі їхнього супроводу дорослими. Їм, своєю чергою, буде потрібна низка дозвільних ковід-документів:

сертифікат про завершену імунізацію від коронавірусу

негативний результат експрес або ПЛР-тесту (діє 72 години)

свідоцтво про одужання від COVID-19.

Запорізька область у "червоній зоні" вже майже два тижні. Окрім обмежень в обласному центрі, у регіоні також ввели додаткові заходи — внутрішньообласні поїздки доступні лише з негативним тестом або після вакцинації від коронавірусу, альтернатива — свідоцтво про одужання від хвороби.