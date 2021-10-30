У Запоріжжі вводять нові заходи проти "корони": вони торкнуться пільговиків у транспорті та відвідування ТРЦ
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У Запорізькій області виявили 1352 випадки коронавірусу за п’ятницю.
Слідом за Києвом та Львовом про посилення антикоронавірусних заходів оголосили і в Запоріжжі. Там обмежили проїзд пільгового контингенту у транспорті та заборонили неповнолітнім відвідувати ТРЦ.
Про це повідомив у Facebook секретар місцевої міськради Анатолій Куртєв.
Міськтранспорт перевозитиме лише пасажирів у масках на сидячих місцях, а частина пільговиків зможе скористатися правом на безоплатний проїзд лише з 10 до 15 години.
До цієї категорії не увійдуть і зможуть користуватися правом пільгового проїзду запорожці, які підпадають під дію деяких законів України.
Для дітей до 18 років ТРЦ відчинять свої двері лише у разі їхнього супроводу дорослими. Їм, своєю чергою, буде потрібна низка дозвільних ковід-документів:
- сертифікат про завершену імунізацію від коронавірусу
- негативний результат експрес або ПЛР-тесту (діє 72 години)
- свідоцтво про одужання від COVID-19.
Запорізька область у "червоній зоні" вже майже два тижні. Окрім обмежень в обласному центрі, у регіоні також ввели додаткові заходи — внутрішньообласні поїздки доступні лише з негативним тестом або після вакцинації від коронавірусу, альтернатива — свідоцтво про одужання від хвороби.
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