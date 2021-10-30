Рус

У Запоріжжі вводять нові заходи проти "корони": вони торкнуться пільговиків у транспорті та відвідування ТРЦ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
376
Запоріжжя Новина оновлена 30 жовтня 2021, 13:11
Запоріжжя

У Запорізькій області виявили 1352 випадки коронавірусу за п’ятницю.

Слідом за Києвом та Львовом про посилення антикоронавірусних заходів оголосили і в Запоріжжі. Там обмежили проїзд пільгового контингенту у транспорті та заборонили неповнолітнім відвідувати ТРЦ.

Про це повідомив у Facebook секретар місцевої міськради Анатолій Куртєв.

Міськтранспорт перевозитиме лише пасажирів у масках на сидячих місцях, а частина пільговиків зможе скористатися правом на безоплатний проїзд лише з 10 до 15 години.

До цієї категорії не увійдуть і зможуть користуватися правом пільгового проїзду запорожці, які підпадають під дію деяких законів України.

Кого у Запоріжжі не торкнуться обмеження безкоштовного проїзду через коронавірус
Кого у Запоріжжі не торкнуться обмеження безкоштовного проїзду через коронавірус

Для дітей до 18 років ТРЦ відчинять свої двері лише у разі їхнього супроводу дорослими. Їм, своєю чергою, буде потрібна низка дозвільних ковід-документів:

  • сертифікат про завершену імунізацію від коронавірусу
  • негативний результат експрес або ПЛР-тесту (діє 72 години)
  • свідоцтво про одужання від COVID-19.

Запорізька область у "червоній зоні" вже майже два тижні. Окрім обмежень в обласному центрі, у регіоні також ввели додаткові заходи — внутрішньообласні поїздки доступні лише з негативним тестом або після вакцинації від коронавірусу, альтернатива — свідоцтво про одужання від хвороби.

Теги:
#Транспорт #Запоріжжя #ТРЦ #Коронавірус
Георгій Тука
В регіонах
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Коронавірус.
Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
Дата публікації
Категорія
Зростання тарифів та карантин — головні нововведення листопада
Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада
Дата публікації
Категорія
Імовірні союзники на майбутніх парламентських виборах
Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока
Дата публікації
Категорія
Адвокатом потерпілої у справі про ДТП у Харкові став Ігор Черняк
"Потерпілі вимагатимуть максимальне покарання": адвокат доньки загиблого у ДТП із Колею Харківським