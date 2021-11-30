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Житель Запоріжжя звалився з висоти разом із балконом: усі подробиці та фото

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Чоловіка витягували з-під завалів 15 людей Новина оновлена 30 листопада 2021, 16:28
Чоловіка витягували з-під завалів 15 людей

Трагедія сталася у нежитловій будівлі, яку тепер перевіряють правоохоронці

У вівторок, 30 листопада, в Олександрівському районі Запоріжжя сталася трагедія: чоловік упав із четвертого поверху разом із балконом та загинув.

Про те, що сталося, повідомили в облуправлінні Держслужби надзвичайних ситуацій.

Чоловік опинився під уламками балкону
Чоловік опинився під уламками балкону

Рятувальники кажуть, що виклик про падіння людини, яка виявилася завалена масивними уламками бетону, надійшов їм о 12:49. На місце тут же виїхали 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу.

Виявилося, НП сталася на вул. Олександрівській у нежитловій будівлі. За попередньою інформацією, 36-річний мешканець Запоріжжя вийшов на балкон, який не витримав та впав разом із людиною. В результаті постраждалий опинився під завалами. Після того, як його витягли, одразу передали медикам. Але до лікарні чоловік так і не доїхав: помер від численних травм у кареті швидкої допомоги.

Усі деталі цієї трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Будинок у Запоріжжі, звідки звалився балкон
Будинок у Запоріжжі, звідки звалився балкон

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік упав із занедбаної висотки на вулиці Данила Нечая та розбився. Момент потрапив на відео (виключно для осіб віком від 18 років!).

Теги:
#Запоріжжя #Балкон #Впав балкон #Падіння з висоти
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