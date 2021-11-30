Укр

Житель Запорожья рухнул с высоты вместе с балконом: все подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Мужчину вытаскивали из-под завалов 15 человек Новость обновлена 30 ноября 2021, 16:28
Мужчину вытаскивали из-под завалов 15 человек

Трагедия произошла в нежилом здании, которое теперь проверяют правоохранители

Во вторник, 30 ноября, в Александровском районе Запорожья произошла трагедия: мужчина упал с четвертого этажа вместе с балконом и погиб.

О произошедшем сообщили в облуправлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Мужчина оказался под обломками балкона
Мужчина оказался под обломками балкона

Спасатели говорят, что вызов о падении человека, который оказался завален массивными обломками бетона, поступил им в 12:49. На место тут же выехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Оказалось, ЧП случилось по ул. Александровской в нежилом здании. По предварительной информации, 36-летний житель Запорожья вышел на балкон, который не выдержал и упал вместе с человеком. В результате, пострадавший оказался под завалами. После того, как его вытащили, тут же передали медикам. Но до больницы мужчина так и не доехал: скончался от многочисленных травм в карете скорой помощи. 

Все детали данной трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Здание в Запорожье, откуда рухнул балкон
Здание в Запорожье, откуда рухнул балкон

Напомним, в Днепре мужчина упал с заброшенной высотки на улице Данилы Нечая и разбился. Момент попал на видео (исключительно для лиц старше 18 лет!).

Теги:
#Запорожье #Балкон #Упал балкон #Падение с высоты
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