Житель Запорожья рухнул с высоты вместе с балконом: все подробности и фото
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Трагедия произошла в нежилом здании, которое теперь проверяют правоохранители
Во вторник, 30 ноября, в Александровском районе Запорожья произошла трагедия: мужчина упал с четвертого этажа вместе с балконом и погиб.
О произошедшем сообщили в облуправлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Спасатели говорят, что вызов о падении человека, который оказался завален массивными обломками бетона, поступил им в 12:49. На место тут же выехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Оказалось, ЧП случилось по ул. Александровской в нежилом здании. По предварительной информации, 36-летний житель Запорожья вышел на балкон, который не выдержал и упал вместе с человеком. В результате, пострадавший оказался под завалами. После того, как его вытащили, тут же передали медикам. Но до больницы мужчина так и не доехал: скончался от многочисленных травм в карете скорой помощи.
Все детали данной трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
Напомним, в Днепре мужчина упал с заброшенной высотки на улице Данилы Нечая и разбился. Момент попал на видео (исключительно для лиц старше 18 лет!).
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