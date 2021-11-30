Житель Запорожья рухнул с высоты вместе с балконом: все подробности и фото

Трагедия произошла в нежилом здании, которое теперь проверяют правоохранители

Во вторник, 30 ноября, в Александровском районе Запорожья произошла трагедия: мужчина упал с четвертого этажа вместе с балконом и погиб.

О произошедшем сообщили в облуправлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Мужчина оказался под обломками балкона

Спасатели говорят, что вызов о падении человека, который оказался завален массивными обломками бетона, поступил им в 12:49. На место тут же выехали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Оказалось, ЧП случилось по ул. Александровской в нежилом здании. По предварительной информации, 36-летний житель Запорожья вышел на балкон, который не выдержал и упал вместе с человеком. В результате, пострадавший оказался под завалами. После того, как его вытащили, тут же передали медикам. Но до больницы мужчина так и не доехал: скончался от многочисленных травм в карете скорой помощи.

Все детали данной трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Здание в Запорожье, откуда рухнул балкон

Напомним, в Днепре мужчина упал с заброшенной высотки на улице Данилы Нечая и разбился. Момент попал на видео (исключительно для лиц старше 18 лет!).