Вона відповіла "так": найвищий міст України, збудований за програмою Зеленського, став місцем для заручин

В останній день січня на вантовому мосту в Запоріжжі, який є флагманським проєктом програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", запорожець Андрій зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Марині. Дівчина погодилася вийти за нього.

Про романтичну пропозицію у Facebook повідомив Укравтодор.

Пропозиція руки і серця

"Інфраструктура поєднує людей і навіть долі. Нещодавно відкритий для руху вантовий міст у Запоріжжі відкриває нову сторінку історії міста, його мешканців та навіть сімей", — написала пресслужба Укравтодору.

Про Андрія та Марину відомо, що разом вони вже понад п'ять років. Пропозицію Андрій зробив у день народження Марини та вибрав для цього вечірню пору доби, коли найвищий пілон України підсвічується синьо-жовтими вогнями.

Дівчина сказала "так"

"Вітаємо заручених та бажаємо довгих щасливих років разом", — побажали в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко уточнив, що висота пілона запорізького вантового мосту становить 150,5 м. Рух верховою частиною мосту було відкрито у День Соборності 22 січня. До включення запорізьких мостів у програму "Велике будівництво" вони тривалий час залишалися незавершеними. Будівництво розпочалося ще у 2004 році, але невдовзі було зупинено, а відновилося лише у 2020 році, і вже у грудні того ж року було відкрито рух верховою частиною балкового мосту, що також входить до складу мостового комплексу.