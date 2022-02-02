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Вона відповіла "так": найвищий міст України, збудований за програмою Зеленського, став місцем для заручин

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Андрій зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Марині на новому вантовому мості Новина оновлена 02 лютого 2022, 08:46
Андрій зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Марині на новому вантовому мості

В останній день січня на вантовому мосту в Запоріжжі, який є флагманським проєктом програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", запорожець Андрій зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Марині. Дівчина погодилася вийти за нього.

Про романтичну пропозицію у Facebook повідомив Укравтодор.

Пропозиція руки і серця
Пропозиція руки і серця

"Інфраструктура поєднує людей і навіть долі. Нещодавно відкритий для руху вантовий міст у Запоріжжі відкриває нову сторінку історії міста, його мешканців та навіть сімей", — написала пресслужба Укравтодору.

Про Андрія та Марину відомо, що разом вони вже понад п'ять років. Пропозицію Андрій зробив у день народження Марини та вибрав для цього вечірню пору доби, коли найвищий пілон України підсвічується синьо-жовтими вогнями.

Дівчина сказала "так"
Дівчина сказала "так"

"Вітаємо заручених та бажаємо довгих щасливих років разом", — побажали в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко уточнив, що висота пілона запорізького вантового мосту становить 150,5 м. Рух верховою частиною мосту було відкрито у День Соборності 22 січня. До включення запорізьких мостів у програму "Велике будівництво" вони тривалий час залишалися незавершеними. Будівництво розпочалося ще у 2004 році, але невдовзі було зупинено, а відновилося лише у 2020 році, і вже у грудні того ж року було відкрито рух верховою частиною балкового мосту, що також входить до складу мостового комплексу.

Теги:
#Запоріжжя #Велике будівництво #вантовий міст
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