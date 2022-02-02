Она ответила "да": самый высокий мост Украины, построенный по программе Зеленского, стал местом помолвки

В последний день января на вантовом мосту в Запорожье, являющемся флагманским проектом программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", запорожец Андрей сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марине. Девушка согласилась выйти за него замуж.

О романтическом предложении в Facebook сообщил Укравтодор.

Предложение руки и сердца

"Инфраструктура объединяет людей и даже судьбы. Недавно открытый для движения вантовый мост в Запорожье открывает новую страницу истории города, его жителей и даже семей", — написала пресс-служба Укравтодора.

Об Андрее и Марине известно, что вместе они уже более пяти лет. Предложение Андрей сделал в день рождения Марины и выбрал для этого вечернее время суток, когда самый высокий пилон Украины подсвечивается сине-желтыми огнями.

Девушка сказала "да"

"Поздравляем обрученных и желаем долгих счастливых лет вместе", — пожелали в Укравтодоре.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко уточнил, что высота пилона запорожского вантового моста составляет 150,5 м. Движение по верховой части моста было открыто в День Соборности 22 января. До включения запорожских мостов в программу "Большая стройка" они долгое время оставались незавершенными. Строительство началось еще в 2004 году, но вскоре было остановлено, а возобновилось только в 2020 году, и уже в декабре того же года было открыто движение по верховой части балочного моста, также входящего в состав мостового комплекса.