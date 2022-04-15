Рашисти масово викрадають чиновників, політиків, освітян і журналістів у Запорізькій області

З початку повномасштабного військового вторгнення країни-терориста росії в Україну окупанти викрали сотні людей у Запорізькій області. Рашисти тримають у полоні посадовців, політиків, журналістів, освітян, повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Не можна мовчати. Ще два місяці тому ми збиралися за одним столом і вирішували важливі питання та долю області. А сьогодні вони в російському полоні і ми повинні кричати про це на весь світ!", — написав Старух у Facebook.

Він попросив максимально розповсюджувати інформацію про викрадених осіб з хештегами #викрадені #abducted.

На сьогодні серед викрадених рашистами людей є в тому числі: