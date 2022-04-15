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Рашисти масово викрадають чиновників, політиків, освітян і журналістів у Запорізькій області

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Рашисти масово викрадають чиновників, політиків, освітян і журналістів у Запорізькій області Новина оновлена 15 квітня 2022, 12:05

З початку повномасштабного військового вторгнення країни-терориста росії в Україну окупанти викрали сотні людей у Запорізькій області. Рашисти тримають у полоні посадовців, політиків, журналістів, освітян, повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Не можна мовчати. Ще два місяці тому ми збиралися за одним столом і вирішували важливі питання та долю області. А сьогодні вони в російському полоні і ми повинні кричати про це на весь світ!", — написав Старух у Facebook.

Він попросив максимально розповсюджувати інформацію про викрадених осіб з хештегами #викрадені #abducted.

На сьогодні серед викрадених рашистами людей є в тому числі:

  • ПРИЙМА Сергій Миколайович, голова Мелітопольської районної ради. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Мелітополі.
  • ДУДКА Віктор Іванович, депутат обласної ради. Викрадений 06.04.2022 зі свого будинку.
  • МАТВЄЄВ Євген Сергійович, Дніпрорудненський міський голова. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Дніпрорудному.
  • ЛИПКА Ірина Володимирівна, Молочанський міський голова. Викрадена 31.03.2022 зі свого будинку.
  • САМОЙДЮК Іван Гнатович, перший заступник міського голови м.Енергодар. Викрадений 19.03.2022 на блокпосту близ Благовіщенки.
  • ЧУБ Олександр Олександрович, заступник Токмацького міського голови. Викрадений 02.04.2022 на блок посту у м. Василівка в напрямку Запоріжжя.
  • РИКУН Володимир Миколайович, Михайлівський селищний голова. Викрадений 06.04.2022 з робочого місця.
  • ЮРЧЕНКО Олексій Сергійович, керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради. Взятий у заручники 06.04.2022 у гуманітарному центрі ЦДЮТ.
  • ЯВОРСЬКИЙ Сергій Веніамінович, староста с. Верхня Криниця. Викрадений 26.03.2022 у с. Верхня Криниця.
  • ДІБРОВСЬКИЙ Олексій Володимирович, депутат Пологівської міської ради, член фракції "Слуга народу". Викрадений 25.03.2022 у с. Вербове (наразі визволений).
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