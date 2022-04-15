Укр

Рашисты массово похищают чиновников, политиков, педагогов и журналистов в Запорожской области

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
87
Рашисты массово похищают чиновников, политиков, педагогов и журналистов в Запорожской области Новость обновлена 15 апреля 2022, 12:05

С начала полномасштабного военного вторжения страны-террориста россии в Украину оккупанты похитили сотни людей в Запорожской области. Рашисты держат в плену чиновников, политиков, журналистов, педагогов, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в российском плену, и мы должны кричать об этом на весь мир!", — написал Старух в Facebook.

Он попросил максимально распространять информацию о похищенных лицах с хештегами #викрадені #abducted.

На сегодняшний день среди похищенных рашистами людей числятся:

  • ПРИЙМА Сергей Николаевич, глава Мелитопольского районного совета. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Мелитополе.
  • ДУДКА Виктор Иванович, депутат областного совета. Похищен 06.04.2022 из собственного дома.
  • МАТВЕЕВ Евгений Сергеевич, Днепрорудненский городской голова. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Днепрорудном.
  • ЛИПКА Ирина Владимировна, Молочанский городской голова. Похищен 31.03.2022 из своего дома.
  • САМОЙДЮК Иван Игнатьевич, первый заместитель городского головы г.Энергодар. Похищен 19.03.2022 на блокпосту возле Благовещенки.
  • ЧУБ Александр Александрович, заместитель городского головы Токмака. Похищен 02.04.2022 на блок поста в г. Васильевка в направлении Запорожья.
  • РИКУН Владимир Николаевич, Михайловский поселковый голова. Украденный 06.04.2022 с рабочего места.
  • ЮРЧЕНКО Алексей Сергеевич, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета. Взят в заложники 06.04.2022 в гуманитарном центре ЦДЮТ.
  • ЯВОРСКИЙ Сергей Вениаминович, староста с. Верхняя Криница. Похищен 26.03.2022 в с. Верхняя Криница.
  • ДИБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, депутат Пологовского городского совета, член фракции "Слуга народа". Похищен 25.03.2022 в с. Вербовое (в настоящее время освобожден).
Кремль готовит множество ракетных ударов по Украине
Украина
россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кремль готовит множество ракетных ударов по Украине
россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Категория
Разбитый танк оккупационной армии
Потери россиян в Украине выросли до новой круглой цифры — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Спикер Минобороны рф
Минобороны рф пообещало еще больше ударов по Киеву и выдало бред о "польской ЧВК"
Дата публикации
Категория
путин отчаялся и действительно может пойти на крайние меры, считает Арестович
Арестович рассказал, что будет путину за ядерный удар по Украине
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится 51 день
Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден собирается ехать в Украину