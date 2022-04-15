Рашисты массово похищают чиновников, политиков, педагогов и журналистов в Запорожской области
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С начала полномасштабного военного вторжения страны-террориста россии в Украину оккупанты похитили сотни людей в Запорожской области. Рашисты держат в плену чиновников, политиков, журналистов, педагогов, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в российском плену, и мы должны кричать об этом на весь мир!", — написал Старух в Facebook.
Он попросил максимально распространять информацию о похищенных лицах с хештегами #викрадені #abducted.
На сегодняшний день среди похищенных рашистами людей числятся:
- ПРИЙМА Сергей Николаевич, глава Мелитопольского районного совета. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Мелитополе.
- ДУДКА Виктор Иванович, депутат областного совета. Похищен 06.04.2022 из собственного дома.
- МАТВЕЕВ Евгений Сергеевич, Днепрорудненский городской голова. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Днепрорудном.
- ЛИПКА Ирина Владимировна, Молочанский городской голова. Похищен 31.03.2022 из своего дома.
- САМОЙДЮК Иван Игнатьевич, первый заместитель городского головы г.Энергодар. Похищен 19.03.2022 на блокпосту возле Благовещенки.
- ЧУБ Александр Александрович, заместитель городского головы Токмака. Похищен 02.04.2022 на блок поста в г. Васильевка в направлении Запорожья.
- РИКУН Владимир Николаевич, Михайловский поселковый голова. Украденный 06.04.2022 с рабочего места.
- ЮРЧЕНКО Алексей Сергеевич, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета. Взят в заложники 06.04.2022 в гуманитарном центре ЦДЮТ.
- ЯВОРСКИЙ Сергей Вениаминович, староста с. Верхняя Криница. Похищен 26.03.2022 в с. Верхняя Криница.
- ДИБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, депутат Пологовского городского совета, член фракции "Слуга народа". Похищен 25.03.2022 в с. Вербовое (в настоящее время освобожден).
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