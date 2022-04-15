Рашисты массово похищают чиновников, политиков, педагогов и журналистов в Запорожской области

С начала полномасштабного военного вторжения страны-террориста россии в Украину оккупанты похитили сотни людей в Запорожской области. Рашисты держат в плену чиновников, политиков, журналистов, педагогов, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в российском плену, и мы должны кричать об этом на весь мир!", — написал Старух в Facebook.

Он попросил максимально распространять информацию о похищенных лицах с хештегами #викрадені #abducted.

На сегодняшний день среди похищенных рашистами людей числятся: