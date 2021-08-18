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Марина Боржемська розповіла, чи можна їсти перед тренуванням

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Марина Боржемська розповіла, чи можна їсти перед тренуванням Новина оновлена 18 серпня 2021, 13:13
Як правильно харчуватися під час тренувань

Фітнес-тренер Марина Боржемская назвала три головні принципи харчування під час тренувань.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше розкрила секрети здорового схуднення, продовжує вчити своїх підписників правильно харчуватись.

На своїй сторінці в Інстаграм вона відповіла на один з найбільш поширених питань, який вона отримувала від своїх фоловерів: коли правильно їсти — до або після тренування?

Тренер нагадує, що відразу перед тренуванням краще відмовитися від їжі, проте на порожній шлунок теж займатися не можна. Що ж робити? Все досить просто: протягом 8 годин до тренування потрібно поїсти. Таким чином метаболізм активується, і тоді обмінні процеси йтимуть швидше.

Також, не забувайте стежити за нормою калорій і не відступайте від неї. Якщо харчування буде не збалансованим, організм призупинить швидкість обміну речовин, щоб відновити баланс енерговитрат і компенсувати недолік споживання.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская поділилася списком корисних перекусів, які можна взяти з собою в дорогу. Ця їжа допоможе дотримуватися правильного харчування і не зашкодить вашій фігурі.

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