Марина Боржемская рассказала, какую еду можно брать с собой в дорогу, чтобы не навредить фигуре

Несмотря на то, что лето подходит к концу, отпуска не заканчиваются, а там и бархатный сезон не за горами. И если часть отдыхающих отправляется на отдых на самолете, то многие же путешествуют по старинке - поездами/автобусами/машинами. Естественно в дороге нужно будет перекусить. Что же брать с собой?

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм ответила на этот довольно распространенный вопрос.

"Составила для вас список полезных перекусов. Комбинируйте их между собой и берите то, что по душе" - пишет Марина.

Стоит отметить, что все, что перечислила Боржемская поможет придерживаться правильного питание и не навредит вашей фигуре.

Полезные перекусы в дорогу:

Орехи и семечки

Сухофрукты

Хлебцы и батончики

Фрукты и ягоды

Овощи (Только не нарезайте их заранее, чтобы не потекли)

Хумус

Отварные яйца

Запеченный картофель

Каши быстрого приготовления

Йогурт

Моцарелла и сыр

Запеченное мясо (курочка, телятина, индейка, кролик)

Соте из овощей

Омлет с овощами

Лаваш с начинкой или бутерброды (мясо+зелень+сыр. без соусов!)

Сырники

Запеканку (овощи+мясо+яйца или классическую пп)

ПП-оладушки или вафли

Каша (гречка, овсяная, булгур, пшонка, киноа) + мясо + овощи.

И обязательно возьмите с собой побольше воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.