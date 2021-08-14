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Марина Боржемская рассказала, какую еду можно брать с собой в дорогу, чтобы не навредить фигуре

Марина Боржемская рассказала, какую еду можно брать с собой в дорогу, чтобы не навредить фигуре
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Несмотря на то, что лето подходит к концу, отпуска не заканчиваются, а там и бархатный сезон не за горами. И если часть отдыхающих отправляется на отдых на самолете, то многие же путешествуют по старинке - поездами/автобусами/машинами. Естественно в дороге нужно будет перекусить. Что же брать с собой?

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм ответила на этот довольно распространенный вопрос. 

"Составила для вас список полезных перекусов. Комбинируйте их между собой и берите то, что по душе" - пишет Марина. 

Стоит отметить, что все, что перечислила Боржемская поможет придерживаться правильного питание и не навредит вашей фигуре. 

Полезные перекусы в дорогу: 

  • Орехи и семечки
  • Сухофрукты
  • Хлебцы и батончики
  • Фрукты и ягоды
  • Овощи (Только не нарезайте их заранее, чтобы не потекли)
  • Хумус
  • Отварные яйца
  • Запеченный картофель
  • Каши быстрого приготовления
  • Йогурт
  • Моцарелла и сыр
  • Запеченное мясо (курочка, телятина, индейка, кролик)
  • Соте из овощей
  • Омлет с овощами
  • Лаваш с начинкой или бутерброды (мясо+зелень+сыр. без соусов!)
  • Сырники
  • Запеканку (овощи+мясо+яйца или классическую пп)
  • ПП-оладушки или вафли
  • Каша (гречка, овсяная, булгур, пшонка, киноа) + мясо + овощи.

И обязательно возьмите с собой побольше воды.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Питание, Здоровье, Правильное питание, Перекус, Фитнес-тренер, Марина Боржемская.
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