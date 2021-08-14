Марина Боржемская рассказала, какую еду можно брать с собой в дорогу, чтобы не навредить фигуре

Несмотря на то, что лето подходит к концу, отпуска не заканчиваются, а там и бархатный сезон не за горами. И если часть отдыхающих отправляется на отдых на самолете, то многие же путешествуют по старинке - поездами/автобусами/машинами. Естественно в дороге нужно будет перекусить. Что же брать с собой?
Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм ответила на этот довольно распространенный вопрос.
"Составила для вас список полезных перекусов. Комбинируйте их между собой и берите то, что по душе" - пишет Марина.
Стоит отметить, что все, что перечислила Боржемская поможет придерживаться правильного питание и не навредит вашей фигуре.
Полезные перекусы в дорогу:
И обязательно возьмите с собой побольше воды.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.