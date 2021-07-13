"Без колбасы, сала, жареных и копченых блюд": Марина Боржемская рассказала, как питаться на отдыхе, чтобы не поправиться

Сезон отпусков в своем самом разгаре и многие отправляются в долгожданные поездки к морям, где девушки смогут похвастаться своими фигурами, которые они упорно "оттачивали" в спортзалах. Как же питаться в отпуске, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы?
На этот вопрос ответила украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская у себя на странице в Инстаграм.
Как не поправиться на отпуске:
Также, Марина Боржемская добавила, что желательно на время отпуска отказаться от колбасы, сала, бекона, жареных и копченых блюд. Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. Что касается сладостей, то лучше скушать кусочек после завтрака, но не каждый день.
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