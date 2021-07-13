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"Без колбасы, сала, жареных и копченых блюд": Марина Боржемская рассказала, как питаться на отдыхе, чтобы не поправиться

"Без колбасы, сала, жареных и копченых блюд": Марина Боржемская рассказала, как питаться на отдыхе, чтобы не поправиться
12:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Сезон отпусков в своем самом разгаре и многие отправляются в долгожданные поездки к морям, где девушки смогут похвастаться своими фигурами, которые они упорно "оттачивали" в спортзалах. Как же питаться в отпуске, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы?

На этот вопрос ответила украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская у себя на странице в Инстаграм

Как не поправиться на отпуске:

  • Кушайте вкусно. Обязательно балуйте себя чем-то вкусным. Пробуйте местные фрукты.
  • Не забывайте про воду. Начинайте день со стакана воды и поддерживайте водный баланс в течение всего дня.  
  • Регулируйте порции. 
  • Радуйте себя. Находите удовольствие в чем-то еще, кроме еды. 
  • Не забывайте про активность. Много плавайте, гуляйте, танцуйте или катайтесь на велосипеде.

Также, Марина Боржемская добавила, что желательно на время отпуска отказаться от колбасы, сала, бекона, жареных и копченых блюд. Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. Что касается сладостей, то лучше скушать кусочек после завтрака, но не каждый день. 

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Отдых, Отпуск, Польза, Марина Боржемская.
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