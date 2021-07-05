Солнцезащитный крем, прикрытая голова и правильное время: правила безопасного загара

Лето, пляж, солнце - это ли не идеальное время для принятия солнечных ванн и возможности получить красивый загар. Стоит отметить, что под действием солнечных лучей человек не только загорает, но и избавляется от усталости и переутомления.

Но, если загорать неправильно, то можно получить проблемы со здоровьем. "Телеграф" рассказывает, как же правильно загорать на солнце, чтобы избежать ожогов.

Самое важное – это знать время, когда можно находиться под солнечными лучами. Самое подходящее время - это с 8:00 до 11:00 и после 16:00. Также, во время загорания, стоит пользоваться солнцезащитным кремом, защищать голову и глаза, чаще переворачиваться и увлажнять кожу.

Правила красивого и здорового загара:

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Оксана Скиталинская рассказала, как правильно питаться и сколько пить воды летом.