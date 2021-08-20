Жорсткі дієти і вправи для пресу не допоможуть: як прибрати живіт без мук

Тренер Артем Дорученко назвав 3 основні методи прибрати жир з живота.

Прибрати ненависний жир з живота і боків — заповітна мрія бажаючих схуднути як жінок, так і чоловіків. Незважаючи на численні виправдання з боку "худіючих", що, мовляв, генетика така, або вікові зміни, найбільш значимими факторами найчастіше є надмірна калорійність харчування і відсутність будь-яких "рухів".

Тренер і експерт по правильному харчуванню Артем Дорученко на своїй сторінці в Інстаграмі назвав всього три правила, яких варто дотримуватися для благополучного зменшення жирових складочок на животі.

"Жир на животі окислюється не за рахунок виконання вправ на живіт і не за рахунок взагалі фізичних вправ. Я вас здивую, але ваш ненависний жирок найбільше горить тоді, коли ви просто гуляєте з коляскою, робите вечірню прогулянку з чоловіком/коханим — тобто в низкоінтенсивній зоні (пульс до 110-120 ударів)! і знову ж таки, прес це стабілізатор всього корпусу, він не дає вам зігнутися і тримати корпус прямо (плюс спина). прес працює завжди! ", — розповів тренер.

Дисципліна в харчуванні. Поки ви не навчитеся бути дисциплінованим в режимі харчування, ваш живіт буде дико посміхатися і розтягуватися в усмішці далі, ніжно спускаючись до колін. Грамотний дефіцит калорій, не бомж пакети в 1300-1400 ккал (а то і менше), тому як в такому режимі організм буде жир зберігати. І звичайно ж — дисциплінованим це не означає сидіти на курці і брокколі, навпаки раціон повинен бути різноманітний, смачним і включати ваші улюблені продукти (стабільність утримання обсягу їжі, що поглинається (калорій)). В кожному тренуванні багато-суглобові вправи (це коли виконуючи вправу працює від 2 і більше суглобів). Чому? Організм витрачає найбільшу кількість енергії для виконання таких тренувань. І звичайно м’язи кора (стабілізатори) теж задіяні в усіх багато-суглобових вправах. Можна взагалі почати працювати з вагою власного тіла і цього буде достатньо для перших результатів. Підвищена побутова активність (10 000+ кроків, не менше). Запам’ятайте, що людський організм на протязі доби працює на 70-80% на жирах! Тобто, при низкоінтенсивній роботі горить жир. Теж стосується і кардіо. Плюс, можна підключити ще різні види аеробного навантаження і більш активного виду навантаження, але це вже за бажанням.

Експерт вважає, що такі процедури, як масажі, обгортання, жироспалюючі уколи не принесуть ніякої користі в боротьбі з жировими відкладеннями. "Це все викинуті гроші на вітер", — зазначає Дорученко.

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