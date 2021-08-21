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Як підготувати дитину до школи? Практичні поради психолога

Автор
Т. Єрохіна
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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Як підготувати дитину до школи? Практичні поради психолога Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:16
Ілюстративне фото

Психолог пояснила, як батьки можуть допомогти дітям налаштуватися на шкільний лад

Школярі разом з батьками вже запасаються канцелярією, чекаючи початку нового навчального року. Як екологічно для психіки дитини перебудуватися з канікул на шкільний режим? На що звернути увагу батькам? "Телеграф" звернувся за допомогою до психологині, гості та експертки різних телепроектів Вікторії Любаревич-Торхової.

Психологічна готовність першокласників

Діти, які йдуть в 1 клас, повинні володіти базовими навичками. Наприклад, вміти тримати ручку, розрізняти букви і цифри, рахувати до десяти, писати своє ім’я та знати пори року. Найголовніше у підготовці до школи, на що психологиня рекомендує звернути увагу батькам першокласників, це навик самообслуговування. Як мінімум потрібно навчити дітей проситися в туалет. Інакше новоспечений школяр може отримати стрес в такій інтимній ситуації. Якщо ж дитина ходила в дитячий сад, то у неї можуть бути свої, більш безпосередні, манери в цьому питанні. А потрібно враховувати, що шкільна обстановка передбачає певні правила.

"Тут потрібно підняти руку, попроситися і сказати: "Будь ласка, мені дуже треба". Іноді діти дуже соромляться. Тоді батьки повинні дати вчителю інструкцію до своєї дитини. Сказати: "Дивіться, у мене досить сором’язлива дитина, тому давайте домовимося. Я її вчу піднімати руку, а ви самі запитаєте, що вона хотіла — відповісти або вийти". При цьому, припустимо, не говорити слово туалет", — пояснює Любаревич-Торхова.

Як налаштувати на шкільний лад дитину 9-12 років

За словами психологині, більш досвідчені школярі нудьгують за однокласниками і чекають повернення за парти. Хоча і можуть не зізнаватися в цьому батькам.

"Коли ми говоримо про дітей середньої школи, то маємо на увазі 3-5 клас, враховуючи етапи психологічного розвитку, — уточнює експертка. — Діти цього віку вже зрозуміли, що в школі потрібно працювати, долати якісь страхи, терпіти, а діти в нормі не люблять цього робити. Мозок у нас, взагалі, за своєю природою лінується й уникає незручностей і труднощів. Тому діти часто вже не радіють початку навчального року, але завдяки локдауну скучили за своїми однолітками. Їм хочеться з ними стрибати, гуляти, веселитися. Тож вони хочуть в школу, навіть якщо вдома говорять зворотне".

Психолог Вікторія Любаревич-Торхова
Психолог Вікторія Любаревич-Торхова

Психологиня рекомендують батькам не розмовляти зі своїми чадами про навчання як таке, а мотивувати їх через приємні покупки. Наприклад, говорити: "Нумо купимо тобі гарне плаття\красиву сорочку", "Йдемо, виберемо канцелярію, яку ти хочеш, красиві ручки, зошити..."

Помилки батьків у спілкуванні зі школярами-підлітками

Старшокласники, за словами психологині, однозначно хотіли б повернутися в середу, де вже збудували відносини, і відновити докарантинну комунікацію в своїх соціальних групах.

"Не варто зайвий раз говорити дітям цього віку, мовляв, ти підеш вчитися, тобі потрібно готуватися, в майбутньому вибирати професію. Найбільше звертаємо увагу на їх взаємини, тому що так влаштована психіка дітей. Їм важливі їх соціальні групи, важливо бути прийнятим там. А те, що дітям потрібно пізнавати, розвиватися, підтягувати якісь предмети, репетитори, гуртки — знають за дітей досить довго їх батьки", — розповіла Любаревич-Торхова.

Психологиня рекомендує батькам не повторювати фрази, а-ля "Ти ж дивися, в цьому році підтягни оцінки". Краще сказати: "Це той рік, коли ти можеш краще відчути себе. Впевнена, ти впораєшся. Ми будемо з тобою тримати руку на пульсі, дивитися, що у тебе виходить, а що ні, й все обов’язково витягнемо, наймемо будь-яких репетиторів".

"Добре говорити займенник "ми" і не боятися, що в інакшому випадку дитина нібито виростить несамостійною, її нічого не буде цікавити. Адже, бачте, за неї батьки думали. Це такий міф", — підкреслює експертка.

Самостійними діти стають ближче до університетських років. Як запевнила психологиня, чим швидше батьки розлучаються з цими міфами — тим успішніше будуть діти.

Що потрібно знати при переводі до нової школи

Перехід в нову школу, а значить і новий колектив, дуже хвилюючий для дитини. Експертка рекомендує батькам вдома обговорити з сином або дочкою нюанси їхнього першого візиту до нового навчального закладу.

"Проговорити, програти в соціальних ролях, розповісти якісь приклади з життя, вигадати, якщо таких не було, про те, як знайомилися з новими колективами в школі. Тобто вчити дітей навичкам самопрезентації та діалогу", — виділяє перший важливий момент психологиня.

Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Батьки разом зі школярем можуть обговорити, що той розповість про себе, як буде відповідати на питання новоспечених знайомих. "Хто я? Звідки? Чому пішов з тієї школи?": Відповіді на ці питання потрібно продумати "на березі".

"Другий момент — це вчити дитину цікавитися іншими дітьми, задаючи коректні питання, — підкреслює Любаревич-Торхова. — Люди так влаштовані, що коли нас питають про нас, то це об’єднує і є таким собі трампліном до дружби. Наприклад, потрібно навчити дитину таким питанням : "Як давно ти вчишся в цій школі? А що ти робив цікавого цього літа? А хто з викладачів тобі подобається більше? А хто — не дуже?"

За словами психологині, спілкування в такому руслі веде до розташування, тому дитині буде легше влитися в новий колектив.

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