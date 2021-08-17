В Одеських школах не вистачає книг і обладнання для класних кімнат.

В Одесі учням місцевих шкіл в наступному навчальному році не вистачить підручників і парт.

Про це в понеділок, 16 серпня, "Vgorode" повідомила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Таким чином, книги зараз є для всіх учнів з першого по третій класи, а також з восьмого по одинадцятий. Що стосується учнів п'ятого-сьомого класів, то їм не вистачає близько 20% книг.

Як говорить Буйневіч, кошти на підручники беруть в державному бюджеті, ось тільки виділили їх мало, і на всі комплекти не вистачило.

Крім того, в школах Одеси недостатня кількість шкільних парт.

Батькам першокласників, чиї діти йдуть в нову українську школу, вже повідомили про брак парт.

Їх ще повинні привезти, адже місто отримало необхідне фінансування, але поставки затримуються, оскільки в липні 2021 року в мерії Одеси не встигли закрити всі тендери.

Таким чином шкільні парти приїдуть приблизно до кінця жовтня.

Але зараз відомо, що одеські школи взагалі можуть піти на дистанційну форму навчання, якщо карантин знову посилять, оскільки щеплення від коронавірусу зробила недостатня кількість вчителів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про заяву в Міністерстві охорони здоров'я, що школи з невакцинованим персоналом зможуть працювати тільки в зеленій зоні. Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов заявив, що недопуск до роботи невакцинованих вчителів поза законом.