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Коронавірус в Україні: Київ залишається лідером за кількістю нових випадків хвороби

Автор
М. Іванов
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Коронавірус в Україні: Київ залишається лідером за кількістю нових випадків хвороби Новина оновлена 23 серпня 2021, 08:50

В Україні за минулу добу було зафіксовано понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на ранок понеділка, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 275 171 випадок захворювання коронавірусною хворобою Covid-19. З них 610 — зафіксували за минулу добу, 22 серпня. Серед захворілих виявилося 33 дитини та 3 медпрацівники.

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я, в країні померли вже 53 474 особи (+17 за добу), одужали 2 201 433 (+434 за добу). Було госпіталізовано 425 пацієнтів.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР — 10 642 особи;
  • методом ІФА посилання — 1 493 особи;
  • експрес-тестами — 7 496 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

Відзначимо, що станом на ранок неділі, 22 серпня, попри падіння загального числа хворих на коронавірус, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби. За даними Міністерства охорони здоров’я, за суботу, 21 серпня, в Україні зафіксували 1003 нових випадки захворювання, при цьому 25 осіб померли, а 701 — був госпіталізований.

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