Вчені довели користь вина при здоровому харчуванні
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Не варто забувати, що вино принесе користь тільки в помірній кількості.
Вчені опублікували чергову доповідь про користь вина.
Як пише Hypertension, біологи встановили, що вино — позитивно впливає на рівень артеріального тиску.
А все пов’язано з тим, що в ягодах, яблуках і грушах — продуктах з яких роблять вино, багато флавоноїдів. Ці речовини зміцнюють серцево-судинну систему і позитивно впливають на склад мікроорганізмів травного тракту людини.
Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники оцінили кількість і частоту вживання в їжу продуктів, багатих на флавоноїди, і виміряли число Parabacteroides — кишкових бактерій, що розщеплюють флавоноїди.
В результаті експерименту вдалося встановити, що ті, хто споживав більше вина, мали більш низький рівень систолічного артеріального тиску, а також більшу різноманітність кишкового мікробіома, ніж учасники, які брали участь у своєму раціоні меншу кількість продуктів з флавоноїдами.
Відзначається, що вчені досліджували не всі продукти і напої з флавоноїдами. Велику увагу приділяли ягодам та червоному вину.
При цьому не варто забувати, що вино треба вживати в помірних кількостях — не більше однієї порції в день для жінок та двох — для чоловіків.
Нагадаємо, "Телеграф" публікував матеріал про шкоду консервованих продуктів.
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