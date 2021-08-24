Вчені довели користь вина при здоровому харчуванні

Не варто забувати, що вино принесе користь тільки в помірній кількості.

Вчені опублікували чергову доповідь про користь вина.

Як пише Hypertension, біологи встановили, що вино — позитивно впливає на рівень артеріального тиску.

А все пов’язано з тим, що в ягодах, яблуках і грушах — продуктах з яких роблять вино, багато флавоноїдів. Ці речовини зміцнюють серцево-судинну систему і позитивно впливають на склад мікроорганізмів травного тракту людини.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники оцінили кількість і частоту вживання в їжу продуктів, багатих на флавоноїди, і виміряли число Parabacteroides — кишкових бактерій, що розщеплюють флавоноїди.

В результаті експерименту вдалося встановити, що ті, хто споживав більше вина, мали більш низький рівень систолічного артеріального тиску, а також більшу різноманітність кишкового мікробіома, ніж учасники, які брали участь у своєму раціоні меншу кількість продуктів з флавоноїдами.

Відзначається, що вчені досліджували не всі продукти і напої з флавоноїдами. Велику увагу приділяли ягодам та червоному вину.

При цьому не варто забувати, що вино треба вживати в помірних кількостях — не більше однієї порції в день для жінок та двох — для чоловіків.

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