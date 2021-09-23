Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху
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Наше психічне здоров’я вимагає такого ж догляду, як і фізичне — наполягають лікарі
Акцентуючи свою увагу на своєму фізичному здоров’ї, ми часом забуваємо про важливу складову людини — його психіку. Психічне здоров’я вимагає не меншої уваги і турботи для того, щоб залишатися здоровим і щасливим.
Недавня стаття на сайті Aljazeera розповідає про те, який вплив на психіку людини надає пандемія коронавируса. Своїми спостереженнями діляться практикуючі лікарі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.
Психічне здоров’я було постійною проблемою протягом усієї пандемії. З самого початку зустрічалися пацієнти, які так турбувалися про зараження вірусом, що у них почали проявлятися симптоми тривоги і змінився настрій. Зустрічалися також загострення симптомів у людей, що живуть з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) (захворювання, що викликає нав’язливі думки — прим.ред.), Оскільки постійні повідомлення про гігієну і чищенні поверхонь згубно позначалися на їхньому психічному здоров’ї, і багатьом з них довелося звернутися за медичною допомогою.
Останнім часом лікарі спостерігають довгострокові наслідки пандемії для психічного здоров’я пацієнтів. Деякі втратили близьких і тепер страждають від симптомів депресії, що виходять за рамки тих, які зазвичай спостерігаються як реакція на втрату. Є молоді люди, які страждають через тривогу при думці про повернення в школу і університет. Є люди, які зазнали фінансових труднощів в результаті багаторазових ізоляцій, чиє психічне здоров’я погіршилося.
Проблеми з психічним здоров’ям можуть вразити будь-якого з нас в будь-який момент нашого життя. Важливо розпізнати симптоми і звернутися за допомогою. Існує безліч симптомів тривоги і депресії, як фізичних, так і психічних, але найбільш частими з них є:
- Постійне відчуття смутку чи поганого настрою
- Почуття безнадійності або сльози
- Відсутність мотивації або інтересу до речей, які вам раніше подобалися
- Відсутність задоволення від життя
- Постійне перебування на межі або постійне відчуття страху
Для деяких людей тривога або депресія можуть стати настільки серйозними, що у них виникають думки про заподіяння шкоди собі.
Фізичні симптоми можуть включати втому, прискорене серцебиття, запаморочення і задишку.
Якими б не були ваші симптоми, важливо поговорити про них з ким-небудь, бажано з медичним працівником.
Доступна безліч варіантів лікування, і експерти будуть працювати з вами, щоб вирішити, що краще для вас. Це може бути розмовна терапія, соціальні приписи — наприклад, вправи і природні засоби за рецептом, або ліки, або це може бути комбінація цих речей.
Важливо думати про психічне здоров’я так само, як ви думаєте про фізичне здоров’я: ставтеся до цього серйозно і кожен день робіть щось, щоб підтримувати свій розум здоровим.
Було доведено, що щоденні вправи, проведення часу в зелених зонах і розмови про своє самопочуття допомагають при поганому психічному здоров’ї. Не зменшуйте значення своїх симптомів — вони важливі, і медичні працівники поставляться до вас серйозно, якщо ви відкриєтеся ім.
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