Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху

Наше психічне здоров’я вимагає такого ж догляду, як і фізичне — наполягають лікарі

Акцентуючи свою увагу на своєму фізичному здоров’ї, ми часом забуваємо про важливу складову людини — його психіку. Психічне здоров’я вимагає не меншої уваги і турботи для того, щоб залишатися здоровим і щасливим.

Недавня стаття на сайті Aljazeera розповідає про те, який вплив на психіку людини надає пандемія коронавируса. Своїми спостереженнями діляться практикуючі лікарі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Психічне здоров’я було постійною проблемою протягом усієї пандемії. З самого початку зустрічалися пацієнти, які так турбувалися про зараження вірусом, що у них почали проявлятися симптоми тривоги і змінився настрій. Зустрічалися також загострення симптомів у людей, що живуть з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) (захворювання, що викликає нав’язливі думки — прим.ред.), Оскільки постійні повідомлення про гігієну і чищенні поверхонь згубно позначалися на їхньому психічному здоров’ї, і багатьом з них довелося звернутися за медичною допомогою.

Іноді пацієнтів переслідують нав’язливі думки

Останнім часом лікарі спостерігають довгострокові наслідки пандемії для психічного здоров’я пацієнтів. Деякі втратили близьких і тепер страждають від симптомів депресії, що виходять за рамки тих, які зазвичай спостерігаються як реакція на втрату. Є молоді люди, які страждають через тривогу при думці про повернення в школу і університет. Є люди, які зазнали фінансових труднощів в результаті багаторазових ізоляцій, чиє психічне здоров’я погіршилося.

Ізоляція в деяких випадках руйнівно діє на психіку

Проблеми з психічним здоров’ям можуть вразити будь-якого з нас в будь-який момент нашого життя. Важливо розпізнати симптоми і звернутися за допомогою. Існує безліч симптомів тривоги і депресії, як фізичних, так і психічних, але найбільш частими з них є:

Постійне відчуття смутку чи поганого настрою

Почуття безнадійності або сльози

Відсутність мотивації або інтересу до речей, які вам раніше подобалися

Відсутність задоволення від життя

Постійне перебування на межі або постійне відчуття страху

Для деяких людей тривога або депресія можуть стати настільки серйозними, що у них виникають думки про заподіяння шкоди собі.

Деякі пацієнти показали схильність до нанесення шкоди собі

Фізичні симптоми можуть включати втому, прискорене серцебиття, запаморочення і задишку.

Якими б не були ваші симптоми, важливо поговорити про них з ким-небудь, бажано з медичним працівником.

Важливо розпізнати той момент, коли потрібно звернутися за допомогою до психолога

Доступна безліч варіантів лікування, і експерти будуть працювати з вами, щоб вирішити, що краще для вас. Це може бути розмовна терапія, соціальні приписи — наприклад, вправи і природні засоби за рецептом, або ліки, або це може бути комбінація цих речей.

Важливо думати про психічне здоров’я так само, як ви думаєте про фізичне здоров’я: ставтеся до цього серйозно і кожен день робіть щось, щоб підтримувати свій розум здоровим.

Було доведено, що щоденні вправи, проведення часу в зелених зонах і розмови про своє самопочуття допомагають при поганому психічному здоров’ї. Не зменшуйте значення своїх симптомів — вони важливі, і медичні працівники поставляться до вас серйозно, якщо ви відкриєтеся ім.