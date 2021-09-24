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Як будуть штрафувати за порушення карантину в "жовтій зоні"

Автор
Іванка Гамчук
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В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами Новина оновлена 24 вересня 2021, 13:05
В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами

Мінімальна сума штрафу за порушення у сфері бізнесу та транспорту складатиме 34 тис. грн.

У звʼязку з тим, що 23 вересня вся територія України перейшла в "жовту" зону, зʼявився ряд нових обмежень та карантинних норм. За їх порушення українцям доведеться платити штрафи.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Контролювати правила дотримування карантинних норм будуть, як і у 2020 році, працівники правоохоронних органів. За невиконання нових правил громадяни України змушені будуть платити штрафи. Відповідне рішення прийняли для того, аби українці не ігнорували карантинні норми та серйозно ставилися до них.

Введення штрафів за порушення санітарних та протиепідемічних вимог відбулося в четвер, 23 вересня, тобто того ж дня, коли Україна перейшла в "жовту" зону. Тепер в країні забороняється робота громадських закладів, де 80% працівників не мають жовтих сертифікатів, тобто тих, які свідчать про отримання хоча б однієї дози щеплення. Також у кінотеатрах дозволяється заповненість залів лише на 50%, а в спортзалах може знаходитися лише одна людина на 10 кв. метрів. У закладах громадського харчування не повинно бути більше ніж чотири особи за одним столиком.

В разі порушення цих правил можна отримати немалий штраф. Окрім вище названих норм, обовʼязкових залишається також носіння маски в громадських місцях.

За словами очільника Держпотребслужби Олега Рубана, мінімальна сума штрафу за порушення у сфері бізнесу та транспорту (скупчення людей, відсутність масок, дистанції) складатиме від 34 тисяч гривень. Така сума встановлена для того, щоб охочих порушувати карантинні норми було якомога менше.

Раніше "Телеграф" повідомляв про правила роботи навчальних закладів після переходу України в "жовту" карантинну зону.

Теги:
#Штрафи #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
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