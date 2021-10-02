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Вакцинація при алергії: інфекціоніст розповіла про протипоказання щеплення від COVID-19

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Вакцинація необхідна для всіх людей від 18 років Новина оновлена 02 жовтня 2021, 09:44
Вакцинація необхідна для всіх людей від 18 років

Для тих, хто має алергію, можливий варіант заборони другого щеплення після отримання першого.

Вакцинація для людей з алергією така ж обовʼязкова, як і для всіх інших. Проте в разі виникнення анафілактичного шоку після отримання першої дози щеплення, другу приймати уже не варто.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повідомляє медична експертка Катерина Булавіна.

Вона наголосила, що для всіх тих, у кого не було анафілактичного шоку після вакцинації, отримання щеплення обовʼязкове. За словами Булавіної, це стосується людей з будь-якими видами алергії, в тому числі полінозу.

Також експертка зазначила, що дуже важливо не підхопити коронавірус, поки стоїш в черзі на вакцинацію. Вона каже, що отримання щеплення повинно проходити у просторих приміщеннях і там повинні дотримуватися усіх протиепідеміологічних заходів.

Ще Булавіна сказала, що у випадку зараження коронавірусом, важливо обовʼязково звернутися до лікаря і дотримуватися його рекомендацій. Ні в якому разі не варто займатися самолікуванням.

Варто відзначити, що після переходу України у "жовту" карантинну зону все більше людей почали робити щеплення. Це повʼязано з тим, що для тих, хто отримав вакцину, обмежень менше, аніж для всіх інших. Нині для продовження повноцінної роботи закладів освіти, громадського харчування, спорту, кінотеатрів, потрібно, щоб як мінімум 80% працівників та відвідувачів були вакциновані хоча б однією дозою препарату. Це не стосується лише осіб до 18 років. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, для представників яких професій вакцинація може стати обовʼязковою умовою продовження роботи.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Алергія #Covid-19
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