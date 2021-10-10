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Україна в числі країн, які постраждали від пост-ковідних психічних розладів: кому вони загрожують

Автор
Галина Михайлова
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Депресія — це хвороба.
Депресія — це хвороба.

Від депресії через коронавірус страждають жінки і молодь.

У світі 10 жовтня в цьому році вважається днем психічного здоров’я. Напередодні цієї події публікують дослідження про те, як пандемія коронавірусу вплинула на психіку людей. За минулий рік в світі на 53 млн зросла кількість депресивних розладів, в порівнянні з тим, як якби пандемія не наступила.

Про це повідомляє The Gardian.

При цьому вчені з Університету Джонса Хопкінса підрахували кількість випадків на 1 млн населення в різних країнах. Вони використовували джерела з різними методиками, але прийшли до висновку, що серед найбільш постраждалих від депресії країн — Великобританія, США і Україна. Ці країни, поряд з десятком інших відзначені на карті чорним — це значить, що кількість хворих на 1 млн населення перевищило 2600 осіб.

Які країни постраждали найбільше
Які країни постраждали найбільше

Найбільш схильні до депресії, за результатами дослідження, жінки і молодь. Найбільшу кількість психічних проблем виявили у людей від 20 до 24 років.

Причини депресій через пандемію у жінок:

  • додаткові обов’язки по догляду та веденню домашнього господарства в зв’язку з закриттям шкіл або хворобами членів сім’ї
  • у жінок частіше нижча зарплата і менше заощаджень
  • насильство в сім’ї.

Молодь переживає пандемію гірше через закриття шкіл і університетів і обмеження спілкування з однолітками.

В Україні для людей, які відчувають тривожність через пандемію, працює проєкт психологічної допомоги "Розкажи мені" tellme.com.ua.

Раніше "Телеграф" писав про вплив коронавірусу на серцево-судинну систему і підвищення ризику інсульту після хвороби.

Теги:
#Депресія #Коронавірус #Covid-19
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