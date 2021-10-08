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Коронавірус навіть в легкій формі має руйнівні наслідки для здоров’я — дослідження

Автор
Галина Михайлова
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У зоні ризику — всі, хто перехворів.
У зоні ризику — всі, хто перехворів.

Явище отримало назву "довгого" або "продовженого коронавірусу".

Хвороби серця та інсульт, які є одними з найпоширеніших причин смерті в світі, можуть бути викликані перенесеним коронавірусом навіть через рік після хвороби.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вчені підтвердили, що серцевий напад, інсульт, або інші серйозні серцево-судинні захворювання протягом року більшою мірою загрожують тим, хто переніс COVID-19 важко. Але і тим, хто лікувався амбулаторно є над чим замислитися і уважно стежити за здоров’ям.

Якщо пацієнта не госпіталізували:

  • ризик розвитку серцевої недостатності на 39% вище
  • ризик тромбу в легеневій артерії протягом року — у 2.2 рази вище ніж у здорових.

Якщо пацієнта госпіталізували:

  • ризику зупинки серця збільшився в 5,8 раза
  • ризик міокардиту або запалення серцевого м’яза — майже в 14 разів вище.

Якщо пацієнт потрапив в реанімацію: у кожного сьомого — серцевий напад протягом року.

Дослідження проводилося в США, більшість його учасників з системи охорони здоров’я для ветеранів — білі чоловіки, дослідники відзначають, що для інших категорій співвідношення може коливатися.

Раніше "Телеграф" писав, що американські вчені з’ясували, що вагітні жінки гірше переносять коронавірус ніж інші категорії хворих.

Теги:
#Інсульт #Хвороби серця #Коронавірус #Covid-19
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