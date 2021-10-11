Побережіть здоров’я: де можна збирати гриби і чому

Чим глибше в ліс, тим безпечніші гриби, переконаний фахівець

Сезон "тихого полювання" в Україні знаходиться в самому розпалі. Завзяті грибники зі стажем і початківці "мисливці" блукають лісовими посадками в пошуках кращих екземплярів.

"Телеграф" же вирішив нагадати, чому збір грибів варто не варто проводити в усіх доступних місцях і де саме цього краще не робити.

За словами популяризатора науки, відомого радіоведучого Олександра Толмачова, чим далі ми заходимо в ліс у пошуках грибів, тим більш корисними вони будуть. Все тому, що за своєю природою ці організми працюють як "губки" — вбирають із навколишнього середовища всі доступні органічні речовини.

"Гриби, на відміну від рослин, всі поживні речовини отримують тільки з навколишнього середовища, — пояснює Толмачов, додаючи, що часто" їжа "грибів не тільки корисна. — Разом з цим вони вбирають важкі метали, наприклад ртуть, свинець, мідь, марганець, свинець".

Також фахівець пояснює, що в грибах, що ростуть поряд зі жвавими трасами і навіть путівцями може міститися висока концентрація пестицидів та інших небезпечних отрут.

Для того, щоб точно зібрати не тільки смачні, але і безпечні гриби, варто пам’ятати просте правило. На початку "тихого полювання" грибникові слід заглибитися в ліс на 500 метрів від путівця. Якщо ж посадки розташовані поруч із жвавою трасою, варто піти ще далі — до кілометра.

Не рекомендується і збирати гриби поруч із залізничними коліями — вони також вбирають непотрібні їм речовини, здатні нашкодити людському організму.

Ігноруйте і гриби поруч із залізницею

Тому любителям зупинитися в пошуках грибів на узбіччі або ж тим, хто часто купує дари лісу у "бабусь" при дорозі, варто переглянути свої життєві пріоритети. Часто прості способи насолодитися улюбленою грибною стравою можуть вплинути на стан здоров’я.

Користувачі Instagram, де дослідник поділився своїми порадами, вже оцінили цю інформацію.

"Знаю дуже давно, тому ніколи не купую гриби, адже невідомо, де їх збирали", "Ніколи не знала. Спасибі", "Збирати можна. Їсти не варто", "Ваші лекції не тільки дітям корисні, а в першу чергу для дорослих дуже навіть потрібні!" — вважають підписники Толмачова.

Додамо, що Олександр Толмачов має медичну освіту (закінчив Московську медичну академію), самостійно вивчав ботаніку та інші природні науки. Зараз займається популяризацією наукових знань серед підростаючого покоління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які гриби все ще можна знайти на території України в жовтні.