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Доктор Комаровський назвав поширену помилку при митті рук, яку роблять всі (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Лікар зазначає, що далеко не всі миють руки правильним чином
Лікар зазначає, що далеко не всі миють руки правильним чином

Лікар провів наочний експеримент з миттям рук з використанням чорної фарби

У п’ятницю, 15 жовтня, щорічно відзначається Всесвітній день миття рук. Свято було засноване в 2008 році Глобальним партнерством з миття рук з метою поширення інформації про миття рук з милом, а пандемія коронавіруса в 2020 році переконала нас всіх в тому, що гігієна рук є однією з найголовніших профілактичних дій для захисту нашого організму від різних бактерій і вірусів.

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський не раз розповідав про те, як необхідно мити руки, а також, після яких дій це потрібно робити обов’язково. "Телеграф" згадав про найважливіші правила гігієни, які допоможуть вам в профілактиці багатьох хвороб, особливо COVID-19.

Як правильно мити руки?

  1. Руки необхідно намочити чистою, проточною водою.
  2. Потрібно намилити руки. Найпоширенішою помилкою є те, що мило наноситися виключно на долоні. Не забувайте про тильну поверхність кисті, простір між пальцями, область нігтів.
  3. Мінімальний час контакту мила зі шкірою — 20 секунд.
  4. Залишки мила потрібно змити все тією ж чистою водою і витерти руки рушником. Дуже буде здорово, якщо цей рушник буде одноразовим.

Коли обов’язково мити руки? (Також актуально для батьків!)

  1. Після відвідування туалету.
  2. Після того, як ваші руки контактували з чим завгодно, що має відношення до ходіння по великій нужді (наприклад, як зняли з дитини підгузник).
  3. Після контакту з будь-якими виділеннями людського організму (блювотні маси, соплі, кров і т.д.).
  4. У процесі приготування їжі (до їжі, в процесі їжі, в процесі приготування їжі).
  5. Перед тим, як сіли їсти.
  6. Перед тим, як годувати дитину і перед тим, як дати дитині те, що потрапить в рот.
  7. Перед тим, як давати дитині ліки.
  8. Перед тим, як наносити на шкіру дитини будь-які ліки (мазі, креми, присипки і т.д.).
  9. Перед сповиванням або одяганням.
  10. Перед тим, як здійснювати будь-які гігієнічні заходи.
  11. Після контактів з тваринами, кормом або відходами.
  12. Після будь-яких дій, пов’язаних зі сміттям.
  13. Після контактів з токсичними речовинами.
  14. Після прогулянок, спілкування з іншими людьми, рукостискань, контакту з дверними ручками.
  15. Після купання в басейнах, які використовуються іншими людьми.

Яким милом мити руки?

За словами Комаровського, найактивніше розчиняє жирову плівку (комфортне середовище для коронавирусу) мило з найбільшою концентрацією лугу. Тому лікар рекомендує використовувати для миття рук найдешевші і прості моделі, наприклад рідке, побутове мило.

У минулому році Євген Комаровський провів невеличкий експеримент з епідеміологом Андрієм Александріним. Експерти на прикладі показали, як потрібно обробляти руки санітайзером або милом, щоб не залишалося забруднених ділянок. Експеримент проводився з використанням білих рукавичок і чорної фарби (замість звичайного мила).

Раніше в МОЗ України розповіли, перед і після чого необхідно мити руки.

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#Гігієна #Миття рук #Євген Комаровський
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