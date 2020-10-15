Как правильно мыть руки: полезная инструкция в картинках и видео

С 2008 года весь мир отмечает праздник - Всемирный день мытья рук. Его целью является напоминание о необходимости мытья рук, особенно во время распространения коронавируса по всему миру.

Мытье рук с мылом во время пандемии, вызывающего острую респираторную инфекцию COVID-19, стало особенно актуальным. Именно этот простой и в то же время эффективный способ поможет уберечься от инфекционных заболеваний. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких заболеваний, как вирусная пневмония, гепатит, грипп, ОРВИ, коронавирус.

Всемирный день мытья рук отмечается каждый год 15 октября. Этот праздник призванный повысить осознанность и понимание необходимости мытья рук для защиты от вирусов и бактерий, что может спасти жизнь.

По случаю Всемирного дня чистых рук в Telegram-канале ГСЧС Украины советуют как можно чаще тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд, обязательно использовать мыло (лучше жидкое и с дозатором), а также носить с собой компактный санитайзер и обрабатывать руки антисептиком.

Министерство здравоохранения Украины показало на интересной инфографике, как правильно мыть руки.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения объяснила, почему мытье рук является одним из лучших средств в борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, названа еще одна причина, по которой процедура мытья рук просто необходима для нашего здоровья.