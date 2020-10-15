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Как правильно мыть руки: полезная инструкция в картинках и видео

Как правильно мыть руки: полезная инструкция в картинках и видео
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
С 2008 года весь мир отмечает праздник - Всемирный день мытья рук. Его целью является напоминание о необходимости мытья рук, особенно во время распространения коронавируса по всему миру.

Мытье рук с мылом во время пандемии, вызывающего острую респираторную инфекцию COVID-19, стало особенно актуальным. Именно этот простой и в то же время эффективный способ поможет уберечься от инфекционных заболеваний. Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких заболеваний, как вирусная пневмония, гепатит, грипп, ОРВИ, коронавирус.

Всемирный день мытья рук отмечается каждый год 15 октября. Этот праздник призванный повысить осознанность и понимание необходимости мытья рук для защиты от вирусов и бактерий, что может спасти жизнь.

По случаю Всемирного дня чистых рук в Telegram-канале ГСЧС Украины советуют как можно чаще тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд, обязательно использовать мыло (лучше жидкое и с дозатором), а также носить с собой компактный санитайзер и обрабатывать руки антисептиком.

Министерство здравоохранения Украины показало на интересной инфографике, как правильно мыть руки.

Также "Телеграф" подготовил для вас видео.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объяснила, почему мытье рук является одним из лучших средств в борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, названа еще одна причина, по которой процедура мытья рук просто необходима для нашего здоровья.

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Все по теме:

Праздник, Гигиена, Всемирный день мытья рук, Коронавирус, Мытье рук, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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