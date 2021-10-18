Невже небезпечно: що трапиться, якщо проковтнути жувальну гумку

До стінок кишечника жувальна гумка не прилипає

Напевно хоча б раз кожен із нас у житті чув від людей старшого віку про шкоду звичайної жуйки. Але ж вона така приваблива, пахуча, солодка... Та навіть якщо нам дозволяли її спробувати, то ковтати було суворо заборонено, адже вона нібито дуже шкідливо впливає на наш організм.

А ось дитячий письменник і популяризатор науки Олександр Толмачов стверджує, що небезпеки у ковтанні жуйки для людини немає.

Звісно, жувальну гумку не винаходили, як їжу чи придатний для регулярного проковтування предмет. Однак у малих кількостях (наприклад, при випадковому ковтанні) жуйка не шкідлива. Вона не прилипає до стінки кишечника, хоча і не перетравлюється в повному обсязі.

Під час своєї "подорожі" по нашому ШКТ жуйка втрачає всі розчинні речовини, зрештою перетворюючись на невелику кульку. До слова, складається вона із безпечного та біологічно неактивного пластика — з чого жувальну гумку, власне, і виготовляють.

При цьому Олександр Толмачов категорично не рекомендує перетворювати ковтання жуйки на звичку. Все тому, що хоч до слизової ця маса і не прилипає, але між собою все ще взаємодіяти здатна. І якщо в кишечнику збереться досить велика куля із пережованих гумок, вона може перекрити нормальне просування їжі. Це, в свою чергу, ймовірно спровокує запор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, в чому може бути небезпека родимок і звідки вони взагалі виникають на тілі людини.