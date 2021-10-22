Рівна постава — ознака здоров’я: Марина Боржемська розповіла, як позбутися від сутулості

Якщо не перестати горбитися, людину можуть почати турбувати болі в області шиї, між лопатками і в самій спині.

Якщо людина йде з рівною спиною, розправивши плечі, то відразу можна зробити висновок, що він відкритий світу і впевнений в собі. Навіть якщо це насправді не так, то візуально — навпаки.

Відомий фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, чому з’являється сутулість і як з нею боротися.

Чому ж ми сутулимося?

Боржемська зазначає, що такий стан тіла неусвідомлено здається нам максимально комфортним, і постава починає змінюватися. А на положення тіла впливають багато чинників: сила тяжіння, особлива конструкція хребта, "розслаблені" м’язи тіла, а також наші "особисті" особливості (тяжкість голови) і навіть емоції, які ми відчуваємо.

Як виробити ідеальну поставу:

Створіть для себе зручне робоче місце.

Обов’язково робіть перерви в роботі, щоб міняти положення тіла.

Приділіть час розтяжці і тренувань.

Існують спеціальні вправи, спрямовані на виправлення постави.

Зверніть увагу на те, як ви спите.

Ортопедичний матрац і зручна подушка допоможуть.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити в свій раціон.