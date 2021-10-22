Рівна постава — ознака здоров’я: Марина Боржемська розповіла, як позбутися від сутулості
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Якщо не перестати горбитися, людину можуть почати турбувати болі в області шиї, між лопатками і в самій спині.
Якщо людина йде з рівною спиною, розправивши плечі, то відразу можна зробити висновок, що він відкритий світу і впевнений в собі. Навіть якщо це насправді не так, то візуально — навпаки.
Відомий фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, чому з’являється сутулість і як з нею боротися.
Чому ж ми сутулимося?
Боржемська зазначає, що такий стан тіла неусвідомлено здається нам максимально комфортним, і постава починає змінюватися. А на положення тіла впливають багато чинників: сила тяжіння, особлива конструкція хребта, "розслаблені" м’язи тіла, а також наші "особисті" особливості (тяжкість голови) і навіть емоції, які ми відчуваємо.
Як виробити ідеальну поставу:
- Створіть для себе зручне робоче місце.
Обов’язково робіть перерви в роботі, щоб міняти положення тіла.
- Приділіть час розтяжці і тренувань.
Існують спеціальні вправи, спрямовані на виправлення постави.
- Зверніть увагу на те, як ви спите.
Ортопедичний матрац і зручна подушка допоможуть.
Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити в свій раціон.
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