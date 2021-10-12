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Покращують роботу мозку і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту: Марина Боржемская розповіла про овочі та фрукти, які особливо цінні восени

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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ТОП-5 продуктів на осінь Новина оновлена 12 жовтня 2021, 13:11
ТОП-5 продуктів на осінь

Фітнес-тренер зазначає, що восени можна харчуватися і корисно, і смачно.

Восени наш організм потребує додаткової вітамінної "дози", адже, щоб підготуватися до холодів, організму потрібно багато енергії. У цьому нам може допомогти харчування, а саме включення у свій раціон певних продуктів.

На своїй сторінці в Інстаграм, фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська склала свої топ-5 кращих осінніх продуктів, які особливо цінні восени.

Що потрібно включити в свій осінній раціон на думку Марини Боржемської

  • Груші
Груша відома високим вмістом фолієвої кислоти, яка перевершує навіть чорну смородину.
Груша відома високим вмістом фолієвої кислоти, яка перевершує навіть чорну смородину.

У груші містяться вітаміни А, В1, В2, С, Е, а також залізо, мідь, йод, цинк, фосфор, кальцій, магній і натрій. Ваше травлення покращиться з грушами. Все завдяки тому, що груші — особливо тверді їх сорти — дуже багаті харчовими волокнами і поліфенолами, м’яко стимулюють роботу кишківника.

  • Гарбуз
Гарбуз добре засвоюється організмом і при цьому виводить з нього шкідливі речовини.
Гарбуз добре засвоюється організмом і при цьому виводить з нього шкідливі речовини.

Гарбуз допоможе при атеросклерозі і подагрі, простатиті і гіпертонії, хворобах нирок і печінки, при шкірних захворюваннях, при артритах і анеміях, кашлі і ГРВІ, зміцнить судини і оздоровить серце. Гарбуз сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

  • Баклажан
Баклажан здатний привести в норму підвищений тиск.
Баклажан здатний привести в норму підвищений тиск.

Баклажан — продукт низькокалорійний, але містить вітаміни групи В, вітамін С, РР і каротин, а також такі необхідні організму мінеральні речовини, як калій, залізо, кальцій, магній, натрій і фосфор. Баклажани перешкоджають утворенню холестерину.

Баклажан сприяє кровотворенню, що корисно для жінок в положенні і для людей, які страждають на анемію.

  • Яблука
У яблуках є пектин, який м’яко очищає кишечник і виводить з організму токсини.
У яблуках є пектин, який м’яко очищає кишечник і виводить з організму токсини.

У яблуках містяться вітаміни A, С, В1, В2, РР і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. В сукупності вони надають нам життєвих сил, допомагають справлятися зі стресовими ситуаціями, покращують роботу мозку і зміцнюють серцево-судинну систему.

  • Селера
Здатна покращувати роботу мозку і діє на організм заспокійливо, але при цьому допомагає при апатії і сонливості.
Здатна покращувати роботу мозку і діє на організм заспокійливо, але при цьому допомагає при апатії і сонливості.

Селера багата клітковиною і ефірними оліями, а також вітамінами А, Е, К і вітамінами групи В. Вживання селери в їжу підвищує життєвий тонус організму, усуває сонливість і апатію, прискорює виведення токсичних речовин.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Здорове харчування #Фрукти #Овочі #Правильне харчування #Марина Боржемская #Харчування восени
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