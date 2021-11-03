Чому шумить у вухах: найпоширеніші причини

Звуки можуть спричинити як зовнішні, так і внутрішні чинники.

Шум у вухах чула хоча б раз у житті кожна п’ята людина у світі. Він буває різним — від тонкого свисту до відчутних клацань.

Фахівці зазначають, що шум, який ми чуємо, може бути симптомом захворювання мозку чи ЛОР-органів.

Наукова назва шуму у вухах – тіннітус. Його можна відчути в одному або двох вухах відразу, або взагалі — всередині голови.

Які можуть бути причини:

Тривалий шум навколо. Гучні звуки, наприклад працюючої будівельної техніки, часте використання навушників на максимальній гучності та інші шуми, що продовжуються, в 22% випадків можуть призвести до тіннітусу.

Травматичні. Шум у вухах можуть викликати травми голови чи шиї. До причин його появи також належить шийний остеохондроз.

ЛОР-проблеми. На появу сторонніх звуків, які не чують навколишні, впливають сірчані пробки у вухах, отити, втрата слуху, хвороба Меньєра, різні інфекційні та запальні захворювання.

Серцево-судинні. Пульсуючий шум у вухах може бути пов’язаний із підвищеним артеріальним тиском, може спостерігатися при анемії чи вагітності.

Іншими причинами, що викликають шум у вухах, можуть бути пухлина слухового нерва, діабет, гепатит, а також ряд рідкісних захворювань, серед яких синдром Кіарі.

Якщо шум у вухах непокоїть і не минає, фахівці рекомендують повідомити про це своєму лікарю.

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