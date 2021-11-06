Українці можуть комбінувати вакцини від COVID-19: які препарати стикуються
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Найкраще для "заміни" підходять мРНК-вакцини
Останні кілька тижнів українці активізувалися в плані отримання щеплень проти коронавірусу. Іноді вакцинація другою дозою може бути проблемною через відсутність необхідної вакцини.
"Телеграф" вирішив нагадати, як в Україні дозволено "поєднувати" вакцини проти COVID-19.
Чим вакцинуємось?
Станом на осінь 2021 року МОЗ схвалило для використання п’ять видів вакцин.
- AstraZeneca. Сюди входять препарати Covishield, SKBio та Vaxzevria, які виготовлялися в Індії, Кореї та різних країнах Європи. Вакцина розроблена вченими Оксфорда та британсько-шведською компанією. Використовується дводозно з інтервалом 4-12 тижнів;
- Sinovac Biotech. Відоміша українцям під назвою CoronaVac. Це розробка китайських вчених. Також запроваджується двома дозами через 14-28 днів;
- Pfizer-BioNTech. Українці одержують від цієї компанії препарат Comirnaty. Винахід американців, які змогли винайти мРНК-вакцину, яка інакше взаємодіє з вірусом. Імунізація потребує двох доз з інтервалом 21 день;
- Moderna. Крім самої "Модерни", українцям ще можуть запроваджувати препарати Spikevax або mRNA-1273, запропоновані цією ж компанією. Також технологія на основі мРНК. Вводиться двома дозами з розривом 28 днів.
- Johnson & Johnson. Вакцина Janssen є унікальною, адже потребує лише однієї дози. Проте препарат хоч і дозволений в Україні, але дуже рідко сюди завозиться з різних причин.
Як комбінуємо?
Як і в багатьох країнах світу, в Україні дозволено комбінувати вакцини проти ковіду. На це є лише кілька причин. Одна із них — нестача препарату, яким була введена перша доза; друга — гостра алергічна реакція на компоненти у першій отриманій вакцині.
Поза цим медики рекомендують щепитися виключно одним і тим самим препаратом.
Але існують і різні схеми для взаємозамінності вакцин:
- першу дозу AstraZeneca відмінно доповнить друга від Pfizer або Moderna;
- першу дозу Pfizer можна комбінувати з другою від Moderna (і навпаки);
- вакцини від AstraZeneca від різних країн-виробників — наприклад, Covishield і SKBio можна добре використовувати у зв’язці.
На жаль, поки що залишається осторонь комбінацій китайський CoronaVac. Вчені досі повністю не дослідили цей препарат, щоб однозначно відповісти, яка вакцина може його доповнити чи замінити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які є способи записатися на вакцинацію в Україні.
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