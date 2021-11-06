Українці можуть комбінувати вакцини від COVID-19: які препарати стикуються

Найкраще для "заміни" підходять мРНК-вакцини

Останні кілька тижнів українці активізувалися в плані отримання щеплень проти коронавірусу. Іноді вакцинація другою дозою може бути проблемною через відсутність необхідної вакцини.

"Телеграф" вирішив нагадати, як в Україні дозволено "поєднувати" вакцини проти COVID-19.

Чим вакцинуємось?

Станом на осінь 2021 року МОЗ схвалило для використання п’ять видів вакцин.

AstraZeneca. Сюди входять препарати Covishield, SKBio та Vaxzevria, які виготовлялися в Індії, Кореї та різних країнах Європи. Вакцина розроблена вченими Оксфорда та британсько-шведською компанією. Використовується дводозно з інтервалом 4-12 тижнів;

Сюди входять препарати Covishield, SKBio та Vaxzevria, які виготовлялися в Індії, Кореї та різних країнах Європи. Вакцина розроблена вченими Оксфорда та британсько-шведською компанією. Використовується дводозно з інтервалом 4-12 тижнів; Sinovac Biotech. Відоміша українцям під назвою CoronaVac. Це розробка китайських вчених. Також запроваджується двома дозами через 14-28 днів;

Відоміша українцям під назвою CoronaVac. Це розробка китайських вчених. Також запроваджується двома дозами через 14-28 днів; Pfizer-BioNTech. Українці одержують від цієї компанії препарат Comirnaty. Винахід американців, які змогли винайти мРНК-вакцину, яка інакше взаємодіє з вірусом. Імунізація потребує двох доз з інтервалом 21 день;

Українці одержують від цієї компанії препарат Comirnaty. Винахід американців, які змогли винайти мРНК-вакцину, яка інакше взаємодіє з вірусом. Імунізація потребує двох доз з інтервалом 21 день; Moderna. Крім самої "Модерни", українцям ще можуть запроваджувати препарати Spikevax або mRNA-1273, запропоновані цією ж компанією. Також технологія на основі мРНК. Вводиться двома дозами з розривом 28 днів.

Крім самої "Модерни", українцям ще можуть запроваджувати препарати Spikevax або mRNA-1273, запропоновані цією ж компанією. Також технологія на основі мРНК. Вводиться двома дозами з розривом 28 днів. Johnson & Johnson. Вакцина Janssen є унікальною, адже потребує лише однієї дози. Проте препарат хоч і дозволений в Україні, але дуже рідко сюди завозиться з різних причин.

Як комбінуємо?

Взаємозамінними є не всі препарати від "корони"

Як і в багатьох країнах світу, в Україні дозволено комбінувати вакцини проти ковіду. На це є лише кілька причин. Одна із них — нестача препарату, яким була введена перша доза; друга — гостра алергічна реакція на компоненти у першій отриманій вакцині.

Поза цим медики рекомендують щепитися виключно одним і тим самим препаратом.

Але існують і різні схеми для взаємозамінності вакцин:

першу дозу AstraZeneca відмінно доповнить друга від Pfizer або Moderna ;

відмінно доповнить друга від ; першу дозу Pfizer можна комбінувати з другою від Moderna (і навпаки);

можна комбінувати з другою від (і навпаки); вакцини від AstraZeneca від різних країн-виробників — наприклад, Covishield і SKBio можна добре використовувати у зв’язці.

Пам’ятка з комбінації вакцин

На жаль, поки що залишається осторонь комбінацій китайський CoronaVac. Вчені досі повністю не дослідили цей препарат, щоб однозначно відповісти, яка вакцина може його доповнити чи замінити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які є способи записатися на вакцинацію в Україні.