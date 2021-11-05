Як записатися на вакцинацію від коронавірусу в Україні: покрокова інструкція

Пункти вакцинації працюють у більшості населених пунктів України

Вакцинація проти коронавірусу йде в Україні повним ходом, лише минулої доби своє щеплення отримали понад 270 тисяч осіб. Проте, не всім українцям відомо, як можна записатися на імунізацію.

Для зручності "Телеграф" вирішив зібрати всі варіанти такого запису в одному матеріалі.

Для початку зазначимо, що в Україні офіційно вакцинують проти "корони" лише людей, які досягли повноліття. Діти до 18 років можуть отримати щеплення лише у виняткових випадках.

Щеплюють людей як у медичних закладах, так і у спеціально створених для цього центрах масових вакцинацій. Часто вони розташовуються в торгових центрах або навіть на стадіонах — у місцях, де розміщується багато народу за дотримання мінімальних епідомеж.

Зазвичай медики просять здійснити попередній запис на імунізацію, щоб бути впевненим, що ваша доза вакцини вас дочекається. Зробити це можна кількома способами.

Телефоном

Найшвидше запис на вакцинацію здійснюється із допомогою телефонного дзвінка. Так ви можете звернутися до реєстратури зручного для вас центру вакцинації, повідомити свої дані та уточнити, коли найкраще підійти на щеплення.

Номер телефону можна пошукати через всезнаючий Google (якщо ви знаєте, куди саме плануєте піти), або пошукати контактні дані для зв’язку через спеціальний сайт МОЗ, присвячений вакцинації.

На порталі доступний список усіх наявних у країні центрів імунізації проти "корони". Там же можна знайти можливість зв’язатися з адміністрацією установи через систему "Лікарі 24/7", телефон чи інший спосіб.

Частина центрів вакцинації у Дніпрі

Також через телефон роботодавці можуть домовитися про масову вакцинацію всього робочого колективу (не менше 50 осіб). Цей спосіб підходить і для отримання щеплень маломобільними громадянами. Для з’ясування всіх деталей варто звертатися до контакт-центру за номером 0 800-60-20-19.

Через Helsi

Усі, хто планує вакцинуватися від коронавірусу, повинні пам’ятати – лікарі обов’язково попросять у вас інформацію про вашого сімейного лікаря. Якщо ж у вас укладено такий договір, то ви, напевно, хоча б чули про систему Helsi. З її допомогою також можна записатися на вакцинацію.

Для початку вам запропонують на вибір отримання щеплення в центрі масової вакцинації (далі ЦМВ) або в медустанові. Після цього доведеться вибрати потрібне вам місто і найбільш зручну точку для вакцинації.

Виберіть у системі свій населений пункт

Потім система відкриє вам розклад вакцинальних бригад — із переліком вільних місць, вакцин та часу.

Можна вибрати потрібний час та вакцину

Коли ви визначитеся з усіма нюансами, на сайті вас попросять залишити свій номер телефону, щоб зв’язатися з вами для уточнення всіх деталей.

Телефоном з вами зв’яжуться, щоб запросити на вакцинацію

Через "Дію"

Найбільш зручною для багатьох українців є можливість запису на вакцинацію через веб-портал або мобільний додаток "Дія". На жаль, ця система часто дає збій — у деяких уже вакцинованих українців навіть досі висить сповіщення "Ми повідомимо вас, коли буде доступна можливість щеплення у вибраному вами пункті".

При цьому в багатьох варіантах Дія працювала правильно, так що залишимо інструкцію і для неї.

Запис на сайті:

потрібно увійти на портал за допомогою електронного підпису або BankID;

вибрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19";

відзначити свою сферу діяльності;

вибрати місто та ЦМВ, де б ви хотіли зробити щеплення.

Запис через додаток на смартфоні:

завантажуємо "Дію", реєструємось у ній через будь-який BankID;

у розділі "Послуги" знаходимо той самий "Запис до листа очікування вакцинації";

відзначаємо свою сферу діяльності;

вибираємо місто та ЦМВ, де хочете прищепитися.

В обох випадках залишається лише чекати на отримання свого запрошення на вакцинацію.

Імунізуйтеся та будьте здорові!

До речі, "Телеграф" також розповідав про те, яким має бути порядок дій при отриманні сертифікату про вже пройдену вакцинацію.