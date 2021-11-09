Чому не варто вживати противірусні препарати при ГРВІ: пояснення Комаровського

Відомий лікар зазначив, що не варто ГРВІ лікувати "фуфломіцинами"

Крім коронавірусу, з яким зараз бореться чи не увесь світ, нікуди не зникали сезонні захворювання — ГРВІ чи грип. У більшості випадків при найменших проявах застуди люди одразу біжать в аптеку і купують там перші-ліпші противірусні препарати, однак чи є від них користь — питання відкрите.

Як пояснює лікар Євген Комаровський, у масовому використанні противірусних препаратів при ГРВІ немає жодного сенсу.

"По-справжньому ефективних противірусних ліків дуже мало і практично немає ліків проти усіх вірусів. Є ліки проти грипу, є ліки проти ВІЛ, а є дуже сильні ліки, які можуть впливати на віруси, але вони надзвичайно токсичні", — зазначив Комаровський.

Доктор додав, що такі препарати використовуються лише у випадках, коли життя людини опиняється під загрозою, але точно не при перших проявах ГРВІ.

На додаток, більшість ліків, які продають типу як противірусні — це справжні "фуфломіцини", тобто препарати, які нічого не лікують, а використовують їх за принципом "ну треба щось робити".

Комаровський зазначив, що в середньому люди, в тому числі і діти, можуть хворіти на ГРВІ до 12 разів на рік і це нормально. У більшості випадків організм сам здатен впоратися з хворобою, тому до вживання ліків треба ставитися помірковано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відрізнити грип від коронавірусу за симптомами та у чому небезпека обох захворювань.