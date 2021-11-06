Коронавірус або грип: як розпізнати та відрізнити хвороби за симптомами

Діти, як і раніше, найчастіше заражаються грипом, ніж "короною"

Добігає кінця другий рік боротьби людства з коронавірусною пандемією. При цьому багато інших хвороб нікуди не поділися, особливо сезонні — як ГРВІ чи грип.

У зв’язку з настанням холоднішої пори року "Телеграф" вирішив нагадати про те, яка різниця існує між ковідом та грипом.

"Дивлюся в тебе, як у дзеркало"

Схожості між грипом та коронавірусом справді існують. Найперша — вони обидва є небезпечними респіраторними захворюваннями, які здатні протікати у формі різної тяжкості.

Також слід пам’ятати, що і COVID-19, і грип передаються краплинним шляхом через мікрочастинки вологи, які передаються від хворого повітрям. Нові варіанти коронавірусу здатні на аерозольний шлях передачі, що прискорює ймовірність інфікування. При цьому заражені частинки в обох випадках взаємодіють зі слизовою оболонкою людини — в роті, носі і навіть на очах.

Зрозуміло, схожі більшість симптомів грипу та ковіда – принаймні на початковому етапі. Це нежить, кашель, загальна слабкість і, звісно, підвищення температури.

У чому ж різниця?

Так віруси виглядають "зблизька"

Вважається, що грип має менший короткий інкубаційний період, ніж коронавірус.

Раніше вчені запевняли, що грип здатний швидше передаватися від пацієнта до пацієнта, ніж COVID-19. Втім, деякі з нових варіантів ковіда (наприклад, Дельта) посилила свою заразність, тому цілком імовірно здатна інфікувати більшу кількість людей за менший час, ніж грип.

Від грипу вмирає менше людей, ніж від коронавірусу.

Діти більш схильні до грипу, а старше покоління страждає від ковіду. Хоча нові штами коронавірусу вражають і дітей.

Вакцина від грипу не здатна захистити від "корони".

Для коронавірусу характерна часта задишка, ця хвороба частіше провокує виникнення пневмонії. Саме тому багато важких пацієнтів вимагають медичного кисню або взагалі підключення до ШВЛ.

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Як боротись?

Як запевняють представники Всесвітньої організації здоров’я, грип та COVID-19 можна протистояти ідентичним способом. Для цього випливає:

носити маски у громадських місцях, де можливе скупчення великої кількості народу;

дотримуватись дистанції в 1,5 метра з іншими людьми;

регулярно мити руки з милом та користуватися антисептиком;

часто провітрювати приміщення для кращої циркуляції повітря;

при будь-якому з тяжких симптомів захворювання (задишці, втраті апетиту, здавленості в грудях, стрибку температури вище 38°С) звертатися до медиків;

вакцинуватися проти кожного із захворювань профільної вакциною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, за яких показників аналізів варто терміново звертатися за медичною допомогою, коли ви хворієте на коронавірус. Порадами ділився професор Тарас Жиравецький.