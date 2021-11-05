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Лікар наочно показав, коли при коронавірусі потрібно терміново до лікарні (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Лікування коронавірусу в Україні. Новина оновлена 05 листопада 2021, 14:35
Лікування коронавірусу в Україні.

Результати аналізів перевищують нормальні у кілька разів.

Цитокіновий шторм — один із небезпечних станів організму, про який дізналися у зв’язку з пандемією коронавірусу широкі кола населення. Це реакція імунітету людини на вірус або інший збудник, коли захисні системи починають атакувати клітини самого організму. Як результат – відмова органів.

Результати аналізів у пацієнта з коронавірусом під час цитокінового шторму опублікував у Телеграм лікар Тарас Жиравецький.

Він демонструє, що багато показників перевищено в десятки та сотні разів від нормальних. Наприклад, Інтерлейкін-6 у нормальному стані організму повинен налічувати до 5,9 Пг/мл, а у пацієнта рівень цього цикотину — понад 87. Така кількість Інтерлейкіну-6 може спричинити пошкодження тканин та органів через аутоімунну реакцію.

Перевищено також Д-Дімер, прокальцитонін, С-реактивний білок та феритин. Останні два показники використовують також при діагностиці запалення легень при "Дельті"-штамі коронавірусу, коли звичайні показники – температура та сатурація вже не дають клінічної картини.

Як писав "Телеграф", що вищий рівень феритину, то сильніше вражені легені — стверджують лікарі.

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#Лікування #Коронавірус #Covid-19
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