Пандемія коронавірусу може завершитися у наступному році: у ВООЗ назвали умову

Для подолання пандемії коронавірусу необхідно вакцинувати хоча б 80% населення

Пандемія коронавірусу у світі може завершитися вже у наступному році, але країнам доведеться прикладати зусиль для того, щоб вона не повторилася. При цьому COVID-19 нікуди не зникне і людям доведеться з ним співіснувати як і з грипом.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге.

За його словами, світ вийде з пандемії COVID-19 у наступному році, але коронавірус не зникне. Захистом від нього, як і від грипу, буде вакцинація. При цьому препарати від вірусу будуть вдосконалюватися, як і кожен рік вдосконалюють вакцини від грипу.

Клюге зазначив, що система охорони здоровʼя у кожній з країн має відігравати ключову роль у боротьбі з пандемією, а у її розвиток необхідно постійно інвестувати.

На думку фахівця, у світі від коронавірусу треба вакцинувати 80-85% населення для подолання пандемії, однак у 35 з 53 країн Європейського регіону ВООЗ зараз спостерігається "плато по вакцинації" — це означає, що вакцинованих людей не стає більше.

При цьому у ВООЗ вияснили причину відмов від вакцинації.

"Ми зʼясували, що люди не обовʼязково категорично проти вакцинації. Швидше, у людей є питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Наприклад, раніше вакцина розроблялася роками, а ця вакцина була розроблена дуже швидко, чи дійсно вона безпечна? Так, вакцини пройшли всі процедури перевірок, і вони безпечні", — пояснив Клюге.

Варто зазначити, що українські вчені ситуацію з коронавірусом у жовтні оцінюють як складну. За їх прогнозом, хворих ставатиме все більше, як нових летальних випадків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ВООЗ заявили, що не можуть контролювати поширення коронавірусу через те, що люди масово відмовляються від вакцинації.