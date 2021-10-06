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Кінець пандемії далекий: в ВООЗ не можуть взяти під контроль COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах. Новина оновлена 06 жовтня 2021, 08:16
Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах.

В організації вважають, що пандемія тільки в середині течії.

У Всесвітній організації охорони здоров’я не можуть контролювати розвиток пандемії коронавірусу. Минулий тиждень, згідно з їхньою статистикою, забрав життя 54 тисяч людей і понад 3,1 млн захворіли. При цьому реальні цифри можуть бути більше.

Про це повідомила представник ВООЗ Марія Ван Керховен під час прямої трансляції.

Вона зазначила, що світ перебуває в середині пандемії, не використовуючи до кінця інструменти, які є. Серед них і вакцинація. Саме на невакцинованих пацієнтів доводиться велика частина смертей і госпіталізацій з коронавірусом. Ван Керховен зазначила, що це пацієнти, які або не мають можливості зробити щеплення, або відмовляються від вакцинації, або мають протипоказання.

Також вона зазначила, що багато людей поводяться так, ніби пандемія вже закінчилася, але при цьому лікарні в їхніх містах забиті.

Раніше "Телеграф" писав, що в Швейцарії, щоб підвищити свідомість громадян, запропонували платити за приведеного з собою на вакцинацію друга. Відзначимо, що в країні середні темпи вакцинації — майже 60% населення щеплені.

Найбільш низький рівень щеплення від COVID-19 серед європейських країн в Румунії і Болгарії. Відзначимо, в ЄС є країни з 90% вакцинованого населення.

Теги:
#ВООЗ #Вакцинація #Пандемія #Коронавірус #Covid-19
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