Вакцинуй друга - отримай гроші: у Швейцарії вирішили оригінально заохотити до щеплення від COVID-19

В країні знайшли спосіб, як стимулювати людей робити щеплення.

У Швейцарії для підвищення темпів вакцинації, людям, котрі привели з собою на щеплення друга, будуть платити приблизно по 50 франків (більше ніж 1400 грн).

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Влада ввела в країні таку акцію, аби якомога більше людей захистили себе від коронавірусу. Люди, котрі приводитимуть на вакцинацію своїх друзів, отримають на електронну пошту ваучери і зможуть потім користуватися ними під час розрахування у кінотеатрах чи закладах харчування. Нині влада Швейцарії ще розвʼязує питання, де можна бути розраховуватися ваучерами за агітацію щеплень.

Варто відзначити, що зараз Швейцарія є однією з країн Європи, котрі мають найповільніші темпи вакцинації. Повний курс щеплень в країні отримали лише 57% громадян. Влада Швейцарії намагається збільшити показники, щоб принаймні 80% людей віком від 18 до 65 років отримали щеплення. Також в країні хочуть вакцинувати як мінімум 90% людей віком від 65 років, котрі перебувають у підвищеній зоні ризику.

В уряді країни зазначають, що попри зменшення кількості нових випадків заражень коронавірусом, ліжок інтенсивної терапії в лікарнях не вистачає. Влада побоюється нової хвилі коронавірусу осінню — взимку цього року, адже кількість вакцинованих не велика, а дельта-штам коронавірусу поширюється швидко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які побічні ефекти можуть виникнути після отримання третьої дози препарату від коронавірусу.