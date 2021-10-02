Головний біль та слабкість: які ще побічні ефекти виникають після третьої дози щеплення

Більшість із них такі, як і після другої дози.

Науковці дослідили побічні ефекти, які можуть виникнути після отримання третьої дози щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech і Moderna. Найчастіше люди зіштовхуються з біллю у місці, куди кололи препарат, набряком та почервонінням.Також може відчуватися загальна слабкість.

Про це в пʼятницю, 1 жовтня, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США.

Учасниками дослідження стали більше ніж 22 тисячі осіб, котрі мають слабкий імунітет і знаходяться в групі ризику. Вони погодилися зробити щеплення і зробили це в період з 12 по 19 вересня. Для проведення експерименту використовувались лише вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech.

Згодом науковці зробили висновок, що 71% людей, котрі зробили щеплення, відчували біль та мали почервоніння у місці інʼєкції. Загалом 56% з усіх вакцинованих відчували загальну слабкість і 43% головний біль. На погане самопочуття скаржилися 28% осіб.

Також вчені відзначили, що деякі з учасників дослідження після отримання третьої дози вакцини відчували біль в животі та мʼязах, мали розлад шлунково-кишкового тракту.

Варто відзначити, що серед вакцинованих 28% людей наступного дня не змогли виконувати свої звичні справи, 11,3% осіб не пішли на навчання чи роботу. Деякі з них звернулися до лікаря — 1,8%. Були навіть ті, кого госпіталізували до лікарні — 0,1% людей.

Після вакцинації Moderna та Pfizer/BioNTech люди частіше відчували локальні побічні ефекти, рідше — системні, тобто ті, котрі відчувалися за межами місця інʼєкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, для кого з українців вакцинація може стати обовʼязковою.