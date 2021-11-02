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"Косить" молодих і дивує новими симптомами: як змінився коронавірус під час третьої хвилі в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Коронавірус штаму "Дельта" Новина оновлена 02 листопада 2021, 09:04
Коронавірус штаму "Дельта"

Втрата нюху та смаку перестала бути основним симптомом

В Україні фіксують все більше випадків коронавірусу штаму "Дельта", який від класичного відрізняється не лише стрімким перебігом, а й деякими симптомами. Примітно те, що на лікарняних ліжках опиняється все більше молодих людей.

Про це розповіла лікар столичного медзакладу Олена Лазаренко у коментарі ТСН.

Так, до вже "класичних" симптомів ковіду — втрата нюху та смаку — у пацієнтів часто спостерігають властиві саме "Дельті" прояви хвороби.

За словами лікаря, часто хворі коронавірусом почали скаржитися на головний біль. Крім того, спостерігається швидкий розвиток пневмонії та різке зниження сатурації.

Хворі штамом "Дельта" також скаржаться на нудоту та розлади шлунково-кишкового тракту. 

Доктор зазначає, що характерною для цього штаму COVID-19 є поліорганність — він здатний вражати легені, серце, шлунок, нирки та інші органи. 

Хворі цієї хвилі коронавірусу також скаржилися на гастрит, підвищення тиску (особливо у перші дні перебігу хвороби), а потім різке його падіння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому небезпека нового COVID-штаму "Дельта".

Також ми писали про симптоми Дельта-штаму по днях і важливі нюанси для тих, хто щойно заразився.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19 #штам Дельта
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